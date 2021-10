La Cour d’appel de l’Ontario critiquée pour ne pas considérer le racisme anti-Noirs

Le plus haut tribunal de l'Ontario a déclaré que le racisme anti-Noirs doit être combattu, atténué et éliminé mais, il a refusé de définir un cadre pour qu'il soit considéré au moment de déterminer la peine d'une personne noire reconnue coupable d'un crime grave.

La Cour d'appel s'est penchée sur la décision d'un tribunal inférieur qui a imposé, en 2018, une peine d'un an de prison contre un homme noir de 26 ans pour port d'arme prohibée.

Kevin Morris a été reconnu coupable de possession d'une arme et de munitions et de port d'arme prohibée à l'issue de son procès devant jury en 2015. Le jeune Torontois avait été arrêté en 2014.

La Couronne avait à l'origine demandé une peine de quatre ans à l’encontre de l’accusé, mais il a plutôt été condamné à 15 mois en première instance. Cette peine avait été réduite à 12 mois par la Cour supérieure en raison de violations de la Charte.

Le juge de la Cour supérieure Shaun Nakatsuru avait pris en compte les inconvénients et le racisme anti-Noirs systémique auxquels Kevin Morris avait été confronté en grandissant à Toronto.

La Couronne avait fait appel, affirmant que la peine était manifestement inadéquate .

Cinq juges de la Cour d'appel de l'Ontario ont été dégagés pour entendre la cause Morris, plutôt que trois comme il est coutume de le faire. Photo : iStock

Certains intervenants dans l'appel, dont le Black Legal Action Center (BLAC), ont réclamé un cadre normalisé pour la détermination de la peine des Noirs.

Dans un communiqué vendredi, le BLACBlack Legal Action Center s'est dit déçu par la décision de la Cour d'appel.

Représentation disproportionnée

La Cour n'a pas adopté une position ferme et n'a pas veillé à ce que chaque juge de détermination de la peine de la province prenne en compte de manière significative le racisme anti-Noirs lorsqu'il condamne une personne noire , a déclaré l’organisme.

De R. c. Parks en 1993 à R. c. Le en 2019, les tribunaux canadiens reconnaissent depuis longtemps le rôle omniprésent du racisme anti-Noir dans le système de justice pénale. Et pourtant, les Noirs au Canada continuent d'être représentés disproportionnellement dans le système , a déclaré Nana Yanful, directrice juridique de BLACBlack Legal Action Center . La décision d'aujourd'hui est un échec.

La Cour d'appel a déclaré vendredi dans sa décision que les tribunaux devraient offrir une passerelle généreuse pour admettre des preuves sur l'effet que le racisme anti-Noirs a sur un délinquant.

Pour l'heure, les membres des Premières Nations sont les seuls à bénéficier de règles particulières lorsqu'ils sont traduits en justice.

Depuis 1999, les tribunaux doivent ainsi prendre en compte les origines d'un contrevenant autochtone avant de lui infliger une peine en conséquence.

Le tribunal a augmenté la peine de Kevin Morris à deux ans moins un jour, mais a suspendu la peine, ce qui signifie qu'il n'aura pas à purger plus de temps en prison.

Avec les informations de la Presse canadienne