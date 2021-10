Avec Squid Game, Netflix propose un nouveau phénomène coréen

Après sa musique K-pop à succès et son cinéma oscarisé, la Corée du Sud bouscule la scène mondiale des téléséries avec Squid Game, une production Netflix mêlant allégorie sociale et violence extrême qui livre une vision dystopique d'une société polarisée.

La série met en scène des personnages issus des franges les plus marginalisées de la société sud-coréenne, dont un migrant indien et un transfuge nord-coréen, participant à des jeux d'enfants traditionnels afin de remporter 45,6 milliards de wons (48 millions $ CAN). Les personnes qui perdent sont tuées.

La juxtaposition des passe-temps ludiques et de leurs conséquences létales, avec une production léchée et une scénographie somptueuse, a conquis un très large public à travers le monde.

Quelques jours après sa sortie, le mois dernier, un dirigeant de Netflix annonçait qu'il y avait de fortes chances que Squid Game devienne la plus grosse série Netflix de tous les temps .

Critique du capitalisme

Le phénomène Squid Game est la dernière manifestation de l'influence croissante de la Corée du Sud sur la scène culturelle mondiale, après la sensation de K-pop BTS et le drame social Parasite, Palme d'or à Cannes et premier film en une langue autre que l'anglais à remporter l'Oscar du meilleur film.

Selon les critiques, malgré un cadre purement coréen, les thèmes abordés par la série et sa remise en cause des dérives du capitalisme trouvent un écho mondial et sont la clé de son succès planétaire.

La tendance croissante à privilégier le profit sur le bien-être de l'individu est un phénomène que nous observons dans toutes les sociétés capitalistes à travers le monde , explique Sharon Yoon, professeure d'études coréennes à l'Université de Notre-Dame, dans l'Indiana, aux États-Unis.

Et la vague coréenne ne va pas retomber tout de suite. En février, Netflix a annoncé un plan d'investissement de 620 millions $ CAN – pour 2021 seulement – sur les séries et films produits en Corée du Sud.

Ces deux dernières années, le monde est tombé amoureux de contenus coréens incroyables, fabriqués en Corée et regardés par le monde sur Netflix , s'enthousiasmait alors le cochef de l'entreprise Ted Sarandos.

Nous avons un engagement fort envers la Corée. Nous allons continuer à investir et à collaborer avec les créateurs et créatrices de Corée à travers une multitude de genres et de formats , a-t-il ajouté.

L'histoire de la Corée du Sud est marquée par la guerre, la précarité financière et les gouvernements autoritaires, ce à quoi les artistes ont essayé de répondre en explorant les questions de pouvoir et de violence, et les problématiques sociales.

Cela a créé une scène culturelle foisonnante dont les différents pans ont su conquérir une audience internationale au fil des décennies.

Réflexion sur la pauvreté d'aujourd'hui

D'abord les feuilletons télévisés, appelés K-dramas, ont envahi le petit écran en Asie, avant que le cinéma sud-coréen n'aille décrocher de prestigieuses récompenses dans les festivals européens, et que la K-pop ne développe une large base de groupies à travers le monde.

Le long métrage Parasite a achevé de rendre populaire le cinéma en coréen, grâce à une satire sur le fossé grandissant entre riches et pauvres et une réflexion sur la pauvreté d'aujourd'hui dans la 12e économie mondiale.

Cela fait dix ans que le réalisateur de Squid Game a terminé son scénario, mais les investisseurs ont refusé de miser sur une série qu'ils trouvaient trop sanglante, pas familière et absconse .

Précédemment, Hwang Dong-hyuk avait travaillé sur des thèmes comme les agressions sexuelles, l'adoption internationale, le handicap à partir de faits réels librement adaptés.

La série Netflix, sa première, propose des références claires à plusieurs traumatismes collectifs qui ont modelé la psyché de la Corée du Sud d'aujourd'hui, comme la crise financière asiatique de 1997 ou les licenciements de Ssangyong Motor en 2009, deux événements qui ont mené à des suicides.

Pas seulement destinée à un public occidental

La Corée du Sud est devenue assez récemment et assez rapidement une société très inégalitaire, au cours de ces deux dernières décennies , explique Vladimir Tikhonov, professeur d'études coréennes à l'Université d'Oslo.

La mobilité sociale est devenue bien moins possible aujourd'hui en comparaison de l'avant-1997, ajoute-t-il, et le traumatisme de l'aggravation des inégalités se répercute sur les écrans .

Brian Hu, professeur de cinéma à l’Université d'État de San Diego, estime que la popularité de la série dans plus de 100 pays est une preuve qu'elle n'est pas uniquement produite pour les spectateurs et spectatrices d’Occident.

Le public occidental a longtemps associé les médias étrangers à des représentations de la pauvreté, et c'est devenu une façon de regarder de haut le reste du monde, qui serait arriéré , estime-t-il.