Passeport vaccinal : des commerçants insatisfaits du soutien de l’Alberta

Nous avons dû embaucher au moins trois ou quatre employés et agents de sécurité supplémentaires pendant la semaine , explique Cathal O'Byrne, propriétaire du bar irlandais O'Byrne's. Son établissement a adopté le programme d'exemption de restrictions lors de son lancement en septembre et doit depuis demander à ses clients de présenter leur passeport vaccinal à l'entrée.

Jeudi, le gouvernement albertain a annoncé des subventions uniques de 2000 $ pour les petites et moyennes entreprises afin de les aider avec le coût de l'adoption du programme d'exemption de restriction.

Cathal O'Byrne estime que 2000 $ ne suffisent pas à couvrir les frais pour l'embauche de personnel supplémentaire. Il croit que la province devrait examiner le pourcentage que chaque entreprise consacre à la dotation en personnel aujourd’hui par rapport à ce qu'elle dépensait en 2019, et combler cet écart.

Cathal O'Byrne juge l'aide annoncée jeudi insuffisante pour éponger les frais additionnels entraînés par l'embauche de personnel supplémentaire pour faire respecter les règles. Photo : Courtoisie

Le gérant du restaurant Rouge à Calgary, Olivier Reynaud, est satisfait. Toutes aides sont bienvenues bien entendu, ça fait 18 mois que l’on vit un cauchemar .

Son établissement est modeste et il conçoit que le montant offert n'est pas à la hauteur pour certains. Pour des restaurants comme des chaînes, à mon avis, ça ne doit pas être suffisant .

Des effets négatifs qui ne sont pas que financiers

Pour contrer les effets négatifs qui ne sont pas d'ordre financier pour les entreprises qui ont adopté le programme, la province a annoncé trois mesures.

Un fonds d'un million de dollars pour soutenir la formation en matière de sécurité des employés chargés de mettre en œuvre les passeports vaccinaux.

Des amendes doublées, elles sont passées de 2000 à 4000 $, pour les personnes qui maltraitent les travailleurs chargés de vérifier le passeport vaccinal des clients.

Et l'arrivé d'un projet de loi visant à protéger les entreprises contre des contestations judiciaires découlant d'avoir exigé que leurs travailleurs soient vaccinés ou pour avoir mis en place le passeport vaccinal.

Ed Donszelmann, propriétaire du restaurant OTTO à Edmonton, affirme que là aussi les offres de soutien de la province sont insuffisantes.

Ed Donszelmann aimerait que la province adopte un passeport vaccinal universel, ce qui simplifierait le travail des commerçants. Photo : Courtoisie

Il affirme qu'en étant facultatif le programme de passeport vaccinal place les entreprises dans une position difficile : elles doivent assumer la responsabilité de son application et subir les foudres des clients.

Ed Donszelmann soutient que, malgré cela, il n'a pas le choix de demander à ses clients de présenter leur passeport vaccinal. Si je n'applique pas leur programme de restriction d'exemption, je devrais licencier tout mon personnel et, en quelques mois, je devrais déclarer faillite .

Même pas un petit peu

Brandy Brozny, propriétaire de Square 1 Coffee, n'a pas adopté le programme d'exemption des restrictions. Elle soutient la vaccination, mais pour elle il était plus simple de se limiter à la vente pour emporter dans ses deux cafés.

Nous ne voulions pas avoir à nous battre avec les gens pour qu'ils aient leur passeport vaccinal et tout le reste , explique-t-elle.

Elle affirme que l'offre de soutien faite par la province ne rend pas le programme de passeport vaccinal plus intéressant. Brandy Brozny a calculé qu'il lui en coûterait plus de 100 000 $ par an pour payer une personne au salaire minimum pour se tenir à la porte des ses deux établissements pendant les 14,5 heures où ils sont ouverts. Les 2000 $ proposés ne suffisent donc pas. Ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan pour couvrir ce coût , conclut-elle.

Avec les informations de Paige Parsons