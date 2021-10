COVID-19 : le maire de Sainte-Marie réclame un centre de dépistage

Le maire juge qu’avec 38 000 habitants dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Nouvelle-Beauce, il est plus que temps pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux d’offrir un service de dépistage de la COVID-19. On est une population de 38 000 pour la MRCMunicipalité régionale de comté , la ville de Sainte-Marie, 14 000, et il faut aller soit à Lévis, Beauceville, ou Thetford Mines, c'est un non-sens pour nous , dénonce celui qui est aussi préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté .

La Beauce est d’ailleurs de très loin la région la plus touchée par la COVID-19 avec 334 cas actifs par 100 000 habitants, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec.

Je ne pense pas que les gens soient négligents, mais quand tu n’as pas de centre et que tu es obligé de perdre une demi-journée de travail, c'est pas évident , note Gaétan Vachon.

Il pense principalement aux enfants et à leurs parents alors qu’aux moindres symptômes s’apparent à ceux de la COVID-19, les enfants sont retirés des milieux de garde ou des écoles jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat de test négatif.

Centres de dépistage en Chaudière-Appalaches : Lévis - 50, route du président-Kennedy (avec et sans rendez-vous)

Beauceville - 253, route 108 (avec rendez-vous)

Montmagny - 350, boulevard Taché Ouest (avec rendez-vous)

Thetford Mines - 350, boulevard Frontenac Ouest (avec rendez-vous)

Mesures resserrées

Le 11 octobre, le masque redeviendra obligatoire dans les salles de classe de la Nouvelle-Beauce et de Bellechasse. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

La situation sanitaire dans certaines régions de Chaudière-Appalaches a incité la santé publique à resserrer une fois de plus les mesures sanitaires.

À partir du 11 octobre, le port du masque redeviendra obligatoire dans les résidences pour aînés et les écoles de Bellechasse et de la Nouvelle-Beauce.

Pour les aînés, ils devront porter le masque en tout temps dans les espaces communs et lors de leurs déplacements à l’extérieur de leur appartement. Les élèves des écoles secondaires et primaires devront quant à eux conserver leur masque au visage dans les salles de classe.