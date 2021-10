Jamais le homard n’a été si abondant dans les casiers gaspésiens

Tant sur le plan des prix que sur celui des débarquements, les homardiers de la Gaspésie ont vécu une saison de rêve.

Les pêcheurs des zones situées au pourtour de la Gaspésie, soit les zones 19, 20A, 20B et 21, ont rapporté à quai près de 3798 t.

En comparaison, en 2019, les homardiers avaient débarqué un peu plus de 3000 t. ce qui avait été aussi qualifié de record. Il s’agit donc d’une augmentation des prises de 26 % comparativement à 2019, et de 29 % par rapport à l’an dernier, qui fut une année particulière en raison de la pandémie.

Tableau des débarquements des zones 19, 20 et 21 2021 (données préliminaires) : 3798 tonnes métriques

2020 : 2926 tonnes

2019 : 3011 tonnes

2018 : 2315 tonnes

2017 : 2519 tonnes

Sources : Pêches et Océans Canada

L’abondance de la ressource sur le marché n’a pas empêché les prix de grimper.

Des prix records

En 2020, la pandémie avait fortement ébranlé le marché, notamment aux États-Unis où s’écoule environ 70 % du homard canadien. 2021 a fait exploser les prix.

Le prix moyen payé au débarquement était de 8,35 $ la livre, soit 1,60 $ de plus qu’en 2019 et 3,20 $ de plus qu’en 2020.

La valeur au débarquement a atteint presque 70 millions de dollars.

Les retombées de cette bonne année profitent à toute la communauté gaspésienne où vivent les pêcheurs et la majorité des industriels de la transformation, observe O'Neil Cloutier.

Nouvelle mise en marché

Le directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, O’Neil Cloutier, explique que la pandémie a modifié les stratégies de vente sur le marché américain.

Avant, dit-il, le homard se vendait presque exclusivement dans la restauration.

En raison de la pandémie, les grossistes se sont tournés vers les grandes surfaces pour vendre du homard décortiqué à 45 $ la livre, mais présenté en plus petite portion. Pour 150 grammes de chair, un Américain pouvait manger un bon sandwich pour 15 $, soit le tiers du prix [à la livre] ce qui est abordable pour eux , fait valoir O’Neil Cloutier.

Bien malin celui qui sait si cette tendance se maintiendra dans les années post-pandémie. Durant les deux dernières années, commente M. Cloutier, les consommateurs avaient quand même passablement d'argent dans les poches pour consommer.

La chair de homard a été vendue dans les supermarchés américains en petites portions dont les prix étaient accessibles au consommateur. Photo : getty images/istockphoto / Liudmila Shevaga

Une ressource en santé

2021 annonce tout de même d’autres bonnes années à venir.

Le homard gaspésien, qui a profité de plusieurs mesures de conservation mises de l’avant par les homardiers depuis 2006, bénéficie maintenant des effets du réchauffement de l’eau. Les changements climatiques ont fait en sorte que ça favorise une meilleure ponte donc la survie larvaire est de beaucoup meilleure qu'elle ne l'était.

Par ailleurs, c’est parce que le stock était déjà en bonne santé que les récoltes peuvent être plus abondantes, observe M. Cloutier. On peut estimer que si 0,5 % des larves pondues atteignait la taille de capture au bout de huit ans, maintenant, c'est 2 % ou 3 % ce qui s'ajoute au nombre de femelles qui pondent à cause de l’importance du stock.

Une nouvelle pêche

L’année s’est tout de même terminée sur une note discordante pour les homardiers avec l’annonce par Pêches et Océans de l’ouverture d’une pêche commerciale au homard cet automne à Listuguj.

L’autorisation de deux saisons de pêche, dans une même zone, la même année ne passe pas.

D’autant plus, souligne le porte-parole des homardiers, que Pêches et Océans a délégué la surveillance des débarquements aux Autochtones. Ce n’est pas parce que c’est Listuguj, ça aurait pu être des non-autochtones qui demandent une pêche d’automne et on aurait dit non en raison de la durabilité de la pêche. On ne changera pas d’idée demain matin , indique O'Neil Cloutier.

La première saison de pêche commerciale au homard en Gaspésie se terminait dimanche.