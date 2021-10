Des produits frais et sains pour les utilisateurs des banques alimentaires torontoises

Des microfermes aux marchés et à l'achat d'ingrédients en gros, les organisations affirment que les banques alimentaires et autres programmes semblables seront très différents à l'avenir de ce qu'ils étaient lors de leur lancement il y a des décennies.

Les banques alimentaires ont évolué au fil des ans , assure Meghan Nicholls, présidente de la Banque alimentaire Mississauga.

Meghan Nicholls, présidente de la Banque alimentaire Mississauga, déclare que plus de 170 ménages ont assisté à l'ouverture du marché communautaire. Une semaine plus tard, ce nombre est passé à 250. Photo : CBC/Talia Ricci

Lorsqu'elles ont commencé il y a 40 ans au Canada, les gens pensaient que ce serait temporaire. Donc, le concept de donner aux gens des aliments non périssables temporairement est correct , dit-elle.

Mais maintenant, les gens utilisent régulièrement les banques alimentaires et elles sont devenues une ressource indispensable dans la communauté parce que les gens ont des revenus trop faibles pour se payer de la nourriture par eux-mêmes , ajoute Mme Nicholls. Et parce que les banques alimentaires semblent là pour rester, il est essentiel de rechercher des options saines à long terme.

Remplie de tentes qui regorgent de fruits et légumes frais, l’installation de la banque alimentaire au parc Elmcreek à Mississauga ressemble à un marché public traditionnel, sauf que tout y est gratuit.

Nous voulions fournir une source supplémentaire de fruits et légumes frais et sains et d'autres produits frais dans les quartiers où l'insécurité alimentaire est élevée , continue-t-elle, en précisant que ces types de denrées représentent désormais plus de la moitié de l’offre de l’organisme.

Nous voulons tous être en bonne santé et manger des aliments adaptés à notre origine, notre culture, nos besoins en matière de santé et ainsi qu'à ceux de nos enfants , continue-t-elle. Et bien que les banques alimentaires acceptent toujours les dons non périssables, l'accent est mis ces jours-ci sur les produits frais.

J'encouragerais les gens à penser un peu différemment aux banques alimentaires.

Réduire les coûts

À GlobalMedic, à Etobicoke dans l’ouest de Toronto, la réponse d’urgence à la pandémie passe par le développement d’espaces de culture.

Nous allons cultiver des légumes-feuilles, des pousses et différents types de laitue à fournir aux banques alimentaires , explique Rahul Singh, directeur de l’ONG humanitaire. L'objectif est de réduire encore plus les coûts pour les banques alimentaires locales.

Rahul Singh, directeur principal de GlobalMedic. L'organisme ouvrira en décembre une nouvelle installation à Oakville, qui servira entre autres à la culture maraîchère. Photo : CBC/Talia Ricci

Par ailleurs, GlobalMedic achètera des milliers de tonnes de denrées de base, comme des céréales et des haricots, et demandera à ses bénévoles de les emballer dans des sacs qui seront livrés aux banques alimentaires.

Avec ces stratégies, nous pourrons apporter quatre à cinq fois plus de produits vers le système pour le même montant d'argent .

Penser de manière holistique

Spécialisé dans le soutien aux Autochtones vivant dans le Grand Toronto en situation de pauvreté, le groupe 2-Spirited People of the 1st Nations se concentre sur l’utilisation d’aliments qui étaient accessibles aux peuples autochtones avant la colonisation.

Nous nous concentrons sur des options plus saines comme le saumon, le riz sauvage, les baies et la courge , explique le directeur Keith McCrady.

Il ajoute que son organisme fournit non seulement des aliments sains, mais aussi des informations pour aider à améliorer la santé générale de ses clients.

Keith McGrady est directeur de 2-Spirited People of the 1st Nations. Photo : Photo soumise par Keith McGrady

En repensant à une époque où il avait lui-même recours aux banques alimentaires, il voit le changement.

Il s'agissait de choses qui m'étaient déjà accessibles, comme le Kraft Dinner No Name et le beurre d 'arachide se souvient-il.

Maintenant, M. McGrady dit que la tendance semble être de fournir aux gens une nourriture qui n'est pas aussi bon marché, mais qui améliore leur qualité de vie.