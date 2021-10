Meurtre d’une fillette dans Villeray : la mère souffrait d’une grave psychose

Selon un médecin expert appelé à la barre, la mère de famille de 35 ans était en proie à une grave psychose et à des symptômes de schizophrénie lorsqu’elle a tué sa fille de 11 ans et gravement blessé son autre fille de 5 ans en avril 2020, dans un appartement de Montréal.

La femme, dont on ne peut révéler l’identité afin de protéger celle des victimes, avait sauvagement attaqué les deux enfants à l’aide d’une arme blanche le 25 avril 2020, lors d’une réunion familiale dans le logement de son ex-conjoint où vivaient les filles. La plus vieille d’entre elles avait succombé à ses blessures tandis que la plus jeune avait survécu.

L'accusée, qui ne possède aucun antécédent judiciaire, devait subir son procès cette semaine, mais la juge Myriam Lachance a annoncé mardi qu'elle serait plutôt déclarée non criminellement responsable de ses actes à la suite d’une entente intervenue entre la défense et la Couronne.

Les experts mandatés par les deux parties étaient en effet arrivés à la même conclusion quant à l’état de santé mentale de la femme.

La Cour a néanmoins tenu à entendre vendredi les témoignages des deux psychiatres qui ont évalué l’accusée.

Psychose, intoxication et schizophrénie

Selon le Dr Gilles Chamberland, qui a rencontré l’accusée à trois reprises en septembre pour déterminer dans quel état mental elle se trouvait au moment des faits, la femme présente des troubles du spectre de la schizophrénie. Le psychiatre a également noté chez elle la présence d’autres symptômes importants, dont ceux d’une psychose liée à une intoxication et d'autres liés à un trouble de la personnalité limite.

D’après le médecin, le délire de l’accusée a évolué en psychose de sorte qu’avec le temps, la mère se sentait menacée et hantée au point de se méfier de ses proches. Elle avait peur de tout, elle était désorganisée et cherchait des réponses dans l’ésotérisme, a relaté le psychiatre.

Les effets du confinement engendrés par la pandémie de COVID-19 auraient également contribué à exacerber les comportements de l’accusée.

La psychiatre Marie-Frédérique Allard devait aussi livrer ses conclusions à la Cour au moment d’écrire ces lignes.

Le père des deux fillettes sera aussi entendu par la juge Lachance mardi prochain.

Verdict de non-responsabilité criminelle

Mardi, la magistrate a déclaré qu’elle rendrait prochainement un verdict de non-responsabilité criminelle dans cette affaire, dans la mesure où les experts de la défense et de l’accusation en arrivent aux mêmes conclusions.

Article 16 du Code criminel : La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.

Ces tristes événements se sont produits il y a 17 mois dans un appartement de la rue Rousselot, entre la rue Jarry et le boulevard Crémazie Est, dans le quartier Villeray, à Montréal.

Le père, qui vivait seul avec les deux fillettes à cette adresse, était présent lors des agressions. Il avait dû être traité pour un violent choc nerveux.

Des membres de la famille ont indiqué à l’époque que le couple s'était séparé environ trois ans plus tôt et que le père et la mère se partageaient la garde des enfants.

Le soir du drame, les parents auraient décidé d’organiser un souper avec les enfants. À un certain moment, les parents seraient allés à l’extérieur pour discuter.

La mère serait ensuite rentrée dans l’appartement et c’est à ce moment qu’elle aurait attaqué ses deux filles à l’arme blanche.