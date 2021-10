Un retour en présentiel pour les 20 ans de La Virée Trad

Après une année 2020 tenue entièrement en webdiffusion, le festival La Virée Trad renoue avec sa propre tradition et est de retour en présentiel pour 2021. Ce 20 e rendez-vous, qui se tient jusqu’à dimanche à Carleton-sur-Mer, sera l’occasion pour le public de retrouver les artistes en chair et en os.

La danse, la musique et la chanson traditionnelles prendront d’assaut la municipalité de la Baie-des-Chaleurs dans le cadre de l’événement automnal, qui prend son envol vendredi.

Ce retour en présentiel fait le plus grand bien, note le coordonnateur du festival, Samuel Téguel. Deux ans, c’est très long! On a vraiment hâte de renouer avec nos musiciens, nos chanteurs, nos conteurs, nos producteurs, nos artisans et de renouer, aussi, avec toute l’ambiance qui gravite autour du festival , se réjouit-il.

Trois lieux de diffusion sont prévu, dont un dans le foyer Hydro-Québec du Quai des arts de Carleton-sur-Mer. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

D’ici dimanche, les festivaliers auront le choix parmi une quinzaine de spectacles, notamment ceux proposés par 4 Charbonniers, La Nef, Bon Débarras, Genticorum, Michel Faubert, Les Chauffeurs à pieds et Le Winston Band.

Des artistes issus des 19 dernières programmations ont été triés sur le volet par le comité organisateur afin de célébrer les deux décennies de l’événement.

Le conteur Michel Faubert (archives) Photo : collaboration Gil Thériault

On a voulu se gâter. C’est la 20e [année], donc on a invité ce que l’on considère comme des incontournables. Une citation de :Samuel Téguel, coordonnateur du festival La Virée Trad

Trois lieux de diffusion seront au coeur de ce 20e rendez-vous : le Studio Hydro-Québec du Quai des arts, la scène MRCMunicipalité régionale de comté Avignon, située tout juste à côté, ainsi que l’église Saint-Joseph.

De nombreux visiteurs ont pris d'assaut le chapiteau sous lequel était organisé le marché public de La Virée Trad, en 2019. (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Lévesque

Des ateliers, des causeries et une programmation jeunesse seront aussi au programme. Au total, une trentaine d’activités sont au menu.

Par ailleurs, l'édition 2021 marque également le retour du marché public de La Virée Trad. Une quarantaine d’exposants seront réunis sous le grand chapiteau et proposeront leurs produits aux visiteurs.

Tout un défi logistique

Samuel Téguel l’admet sans détour: la logistique qui permet de proposer l'événement au public dans le respect des normes sanitaires a été imposante. Je ne vous cacherai pas que les dernières semaines ont été passablement longues et éreintantes , lance néanmoins en riant M. Téguel.

Le coordonnateur du festival est très heureux que l’événement, connu pour sa convivialité, puisse retrouver sa véritable essence. Ce dernier dit d'ailleurs avoir reçu de nombreux commentaires positifs de festivaliers ravis à l’idée de converger à nouveau vers le site du festival.

En raison de la pandémie de COVID-19, l’organisation a toutefois dû faire une croix sur la fameuse soirée de danse traditionnelle organisée au Centre des congrès. Jusqu’à 300 personnes issues du grand public y prenaient part par le passé.

La soirée de danse traditionnelle est généralement un événement très couru par les festivaliers de La Virée Trad (archives). Photo : courtoisie Estelle Marcoux

Plusieurs centaines d’élèves de niveau secondaire des MRCMunicipalité régionale de comté Avignon et Bonaventure ont toutefois eu droit, grâce au concept de bulles-classes, à des veillées de danse en guise de sortie scolaire.

Des jeunes danseurs ont pu vivre cette expérience du 5 au 8 octobre aux côtés du trio montréalais Bon Débarras et de la câlleuse professionnelle Yaëlle Azoulay.

La câlleuse professionnelle Yaëlle Azoulay est également danseuse et chorégraphe. Photo : Radio-Canada / Étienne Côté-Paluck

On est assez fiers d’avoir pu maintenir cette activité. Une citation de :Samuel Téguel, coordonnateur du festival La Virée Trad

Plusieurs spectacles affichaient déjà complet vendredi après-midi. Le nombre limite de festivaliers sur le site extérieur n’était toutefois pas encore atteint. Le comité organisateur de La Virée Trad encourage tous ceux et celles désirant participer à une ou l’autre des activités à réserver.

En 2019, quelque 7500 festivaliers avaient pris part aux activités.