COVID-19 au N.-B. : 130 nouveaux cas, deux décès et mesures coupe-circuits

Des mesures « coupe-circuits » destinées à freiner la circulation du virus et à réduire le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 entrent en vigueur à 18 h vendredi au Nouveau-Brunswick. La province signale 130 nouveaux cas de la maladie.

Il s’agit du second plus lourd bilan quotidien dans cette province depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs — qui se situe maintenant à 881 — et les hospitalisations ont une fois de plus augmenté.

Il y a vendredi 58 personnes atteintes de COVID-19 dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick — trois de plus que la veille — dont 47 qui ne sont pas pleinement vaccinées.

Parmi tous ces patients, 30 se trouvaient aux soins intensifs.

Aucune personne mineure n’est hospitalisée, précise la province.

Le réseau de santé Vitalité a annoncé plus tôt cette semaine que tous ses hôpitaux et ses établissements passeraient au niveau d’alerte rouge dès mardi, et le réseau de santé Horizon annonce maintenant qu’il fera de même à compter de mercredi.

Deux autres décès

Le gouvernement provincial déplore aussi la mort de deux autres personnes âgées à la suite de la COVID-19 : un octogénaire de la région de Moncton et un nonagénaire de la région de Campbellton. Il y a eu 72 décès attribuables à la COVID au Nouveau-Brunswick.

Sur les 130 nouveaux cas signalés vendredi, sept personnes sur 10 n’étaient pas pleinement vaccinées.

On compte notamment 44 nouvelles infections chez des jeunes de 19 ans ou moins, dont 25 dans la grande région de Moncton. Le vaccin contre la COVID-19 n’est pour le moment offert qu’aux 12 ans et plus.

Des cas de COVID-19 ont notamment été signalés aux écoles Le Mascaret, L’Odyssée et Sainte-Bernadette, à Moncton, ainsi qu’à la garderie Les petits entrepreneurs de Saint-André, dans le nord-ouest de la province.

Les 130 nouveaux cas par région Zone 1 (région de Moncton) : 51 Zone 2 (région de Saint-Jean) : 9 Zone 3 (région de Fredericton) : 25 Zone 4 (région d'Edmundston) : 18 Zone 5 (région de Campbellton) : 20 Zone 6 (région de Bathurst) : 7 Zone 7 (région de Miramichi) : 0

Les mesures coupe-circuits en vigueur

Pour toutes les régions pendant la fin de semaine de l'Action de grâce, les rassemblements dans des résidences privées (à l'intérieur ou à l'extérieur) avec des personnes qui ne vivent pas dans cette résidence sont interdits, à quelques rares exceptions près  (Nouvelle fenêtre) .

Les autorités de santé publique espèrent ainsi éviter la transmission incontrôlée du virus pendant la longue fin de semaine de l'Action de grâce.

Pour freiner la transmission de la COVID-19 et réduire le nombre d’hospitalisations qui accablent le système de santé de la province, le gouvernement a décrété une série de mesures coupe-circuits qui entrent en vigueur à 18 h vendredi dans les régions suivantes :

la zone 1 (région de Moncton) jusqu’à Sainte-Anne-de- Kent (inclusivement) au nord;

(inclusivement) au nord; Havelock dans la zone 2 (région de Saint-Jean);

la partie nord de la zone 3 (région de Fredericton) jusqu’à Deerville et Florenceville-Bristol ;

et ; toute la zone 4 (région d’Edmundston);

Menneval dans la zone 5 (région de Campbellton).

Le gouvernement met initialement ces mesures en place jusqu’au 22 octobre et espère voir la situation s’améliorer pendant ces deux semaines. Les mesures comprennent notamment des règles sur les rassemblements et les déplacements.

La docteure Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province, a déclaré jeudi au Téléjournal Acadie qu’elle souhaitait constater une diminution du pourcentage de gens qui doivent être hospitalisés après avoir contracté la COVID-19.

Vaccination

Au Nouveau-Brunswick, au moins 90 % des résidents admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et plus de 81 % ont reçu deux doses.