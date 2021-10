Les clôtures anticervidés en cours d’installation du km 214 au km 223 sur la route 175

Le projet qui vise à diminuer les risques de collisions entre les automobilistes et la grande faune prend place entre les kilomètres 214 et 223. Quatre passages anticervidés seront également aménagés. Les travaux seront complétés à la fin du mois de novembre.

La conseillère en communication au ministère des Transports du Québec (MTQ), Nathalie Girard, a indiqué que 12 collisions avec la grande faune, par exemple des orignaux ou des chevreuils, ont eu lieu en 2020.

Ça a occasionné dix bris matériels et deux blessés légers. Effectivement, on peut remarquer une diminution dans la réserve faunique des Laurentides et, clairement, depuis les quatre voies divisées, on signale une nette diminution des accidents, notamment des collisions frontales et des accidents avec la grande faune , a-t-elle précisé.

Chaque année au Québec, il se produit plus de 7500 accidents routiers impliquant la grande faune. Ce sont les accidents avec le chevreuil (cerf de Virginie) qui sont en tête de liste, suivis des accidents avec l’orignal, le caribou et l’ours noir, mentionnait un communiqué publié jeudi par le MTQministère des Transports du Québec .

Avec des informations d'Annie-Claude Brisson