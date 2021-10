Des manifestants de Senneterre sortent déçus d’une rencontre avec Pierre Dufour

Les manifestants, qui déplorent l’inaction du député dans le dossier, ont eu droit à une rencontre d’une quarantaine de minutes avec celui-ci. À la sortie, ils ne se sont pas sentis rassurés.

On est venu lui dire qu’on se demande où il est, précise Antoine Durand-Saddier, du mouvement Urgence d’air. Il nous répond qu’il travaille en coulisses, mais il ne parle jamais à la population directement. C’est un dossier majeur et la population n’est pas rassurée. Il peut bien se targuer de son bilan, mais ça donne quoi d’ouvrir une piscine à Senneterre si tu fermes l’urgence à côté?

Un cortège de voitures s'est fait entendre à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La mairesse de Senneterre-Paroisse, Jacline Rouleau, se dit décidée à poursuivre le combat en compagnie des autres élus du pôle de Senneterre.

On sait que les citoyens sont derrière nous et on ne baissera pas les bras. Je ne suis pas rassurée par les propos de Pierre Dufour. On se bat pour des vies humaines et il doit faire des sorties publiques et nous dire que le dossier avance.

Pierre Dufour est allé à la rencontre des manifestants et il a affirmé être très actif pour s’assurer que tous les enjeux du dossier soient compris et mis de l’avant. Il dit aussi vouloir organiser une visite de Christian Dubé à Senneterre dans un avenir proche.

Les gens de Senneterre ne lâchent pas le morceau. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Comme député et ministre, mon travail est d’abord de m’assurer d’être la courroie de transmission pour que tous les acteurs impliqués aient toutes les informations, leur a-t-il précisé. Je suis très sensibilisé. C’est une situation malheureuse, importante et exceptionnelle. Je peux vous assurer que votre voix, on la véhicule régulièrement auprès du cabinet du ministre Dubé. J’ai confiance qu’avec sa vision des choses, le travail va finir par donner quelque chose de positif , précise le député.

À 10 jours de la fermeture prévue de l’urgence entre 16h et 8h, le mouvement citoyen n’entend pas ralentir sa mobilisation. Un pique-nique « sit in » aura d’ailleurs lieu samedi midi, devant l’Hôtel de Ville de Senneterre.