1 M$ pour la récupération des métaux précieux, au Témiscouata

Cette aide financière permettra à l'entreprise, qui récupère des métaux dans les catalyseurs usagés d'automobiles, de faire l'acquisition de nouveaux équipements pour augmenter sa production. L'entreprise, fondée en 2017, extrait le platine, le palladium et le rhodium avant de le revendre.

Le projet total de l'entreprise est évalué à 1,4 M$. Selon le copropriétaire de l'entreprise, Éric Lepage, cet investissement permettra d'augmenter sa capacité d'extraction.

On achète majoritairement en Amérique, mais on commence maintenant (des activités) en Asie et en Europe

Une citation de :Éric Lepage, copropriétaire de Précieux Groupe Raffinage