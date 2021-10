À portée de plume, un livre pour contrer l’isolement

C’est pour contrer l’isolement dû à la pandémie que La Boussole a approché l’enseignante de français Annabelle Glas de l’école privée Collingwood, à West Vancouver, pour créer un projet d’échanges de lettres entre des élèves et des membres de La Boussole.

Les participants ont rempli un portrait chinois et ont ensuite choisi leur correspondant selon leurs intérêts, leurs goûts et leurs passions. Le tout sous couvert de l’anonymat pour que les participants se sentent libres de parler de n’importe quel sujet.

On a vu grâce à l’anonymat que la parole se libère et c’est pour ça que ça a créé de super beaux échanges et des rapprochements entre ces deux mondes que rien ne rassemble.

Une citation de :Maxime Barbier, directeur des opérations, La Boussole