En fourgonnette pour vacciner les moins vaccinés de Terre-Neuve

Pas besoin de prendre rendez-vous. Il suffit de leur faire signe depuis votre perron.

Fais-nous signe, nous allons conduire dans votre quartier. Si vous nous voyez, nous pouvons vous vacciner dans la fourgonnette ou dans votre maison , affirme Claudine Hennessey, infirmière praticienne et conductrice du véhicule surnommé la COVID Cruiser .

La Régie de santé de l’Est a lancé ce nouveau projet pilote jeudi. Au cours de deux jours, Claudine Hennessey et l’infirmière Gloria Penney ont fait le tour de l’île dans l'automobile munie d’aiguilles, de boules de coton et d’une chaise fixée au plancher.

L'infirmière praticienne, Claudine Hennessey (à gauche), donne à Cheri Taylor son vaccin contre la COVID-19 dans la nouvelle clinique mobile de la Régie de santé de l'Est, à l'île Bell. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

C'est tellement simple

Jeudi matin, à quelques centaines de mètres du terminal du traversier, Ben Burke est devenu la première personne à monter dans la clinique mobile.

Quand j’ai vu la fourgonnette, je me suis dit : "c’est tellement simple. Ça va me prendre 15 minutes avant de prendre le bateau" , explique Ben Burke, qui a reçu sa deuxième dose du vaccin contre la COVID-19.

De nombreux résidents de l'Île Bell, qui compte 2500 habitants, se sont présentés les uns après les autres à la clinique mobile, soit pour se faire vacciner ou pour poser des questions sur la sécurité des vaccins. Le tiers de la population de l'île n'est pas doublement vacciné.

L'île Bell se situe dans la baie de la Conception, à 20 km à l'ouest de Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

J'ai couru après la fourgonnette pour avoir mon vaccin

Comme plusieurs personnes auxquelles nous avons parlé, Cheri Taylor n'a pas de voiture et n’a pas réussi à prendre rendez-vous à la dernière clinique sur l’île.

J’ai vu la fourgonnette pendant que je prenais un thé chez une amie. J'ai couru après la fourgonnette pour avoir mon vaccin , a raconté Cheri Taylor pendant qu’elle recevait sa première dose.

Cheri Taylor, résidente de l'île Bell, à Terre-Neuve, reçoit son vaccin, jeudi. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

L’équipe d’infirmières s’est aussi arrêtée près de la salle de bingo et à côté d’un restaurant local. Au total, en quelques heures, 70 insulaires ont reçu leur vaccin jeudi, soit 3 % de la population.

On est très occupé, mais on est ravi de la demande et de la réaction des gens , affirme Claudine Hennessey.

La Régie de santé de l’Est dit vouloir peaufiner le projet pilote et espère déployer la clinique mobile dans d’autres communautés prochainement.