Un programme électoral axé sur le transport pour le candidat à la mairie Rémi Bergeron

Il ne s'agit pas de la première course à la mairie pour Rémi Bergeron, ancien directeur général de la municipalité de Bowman. Ce dernier avait tenté sa chance en 2017, mais n'avait récolté que 2,37 % des voix.

En entrevue au début de l'été, M. Bergeron a indiqué que sa plateforme électorale serait la même que celle de 2017.

La prémisse première de ma candidature est d’être un candidat qui prône la transparence, le respect, la responsabilité et la reconnaissance , a-t-il écrit dans son programme électoral.

M. Bergeron compte respecter cette prémisse en partageant l’ensemble de l’information qui arrive au Bureau du maire avec tous les membres du conseil dans les délais les plus rapides tout en respectant les dispositions de la Loi des cités et villes régissant les rôles de maire et du conseil de ville .

Le transport au cœur des préoccupations

Parmi la dizaine de priorités du candidat à la mairie, quatre d'entre elles concernent la sécurité routière, le transport ou la mobilité.

M. Bergeron compte prioriser les services essentiels basés sur le déplacement sécuritaire des citoyens en débutant par l’amélioration du déneigement des infrastructures routières et piétonnières . Il s'agissait de l'une de ses promesses phares en 2017.

Ce dernier souhaite également prioriser le transport en commun et propose divers changements, comme l’ajout de taxi-bus les fins de semaine et en dehors des heures de pointe ainsi que la mise au rancart du projet de tramway dans l’ouest de la ville.

La perte d'achalandage dans les transports en commun en raison du télétravail force une révision des investissements dans ce secteur selon lui. C'est ce qui lui fait dire que le projet de tramway à Gatineau est trop dispendieux pour les besoins de la Ville.

Je propose de construire des voies réservées sur le trajet du Tramway projeté et de remplacer le tramway par des autobus hybrides articulés dans un premier temps, en attendant l’arrivée des autobus électriques. Une citation de :Rémi Bergeron, candidat à la mairie de Gatineau

Dans une précédente entrevue, M. Bergeron s'était opposé au projet de tramway qu'il estime trop coûteux. Les voies réservées seront construites en béton et pourront recevoir un jour les équipements nécessaires pour un tramway si la demande future vient à le justifier , nuance-t-il dans son programme.

De plus, je serai président de la STOSociété de transport de l'Outaouais sans rémunération additionnelle au salaire de maire pour introduire un service de mini bus électrique, de taxi bus électrique sur une plateforme style UBER pour les soirs et les fins de semaine , poursuit-il.

Ces changements visent à réduire et enlever complètement de la circulation les autobus Novabus . Selon lui, ce type d’autobus briserait les infrastructures municipales en plus d’émettre trop de GES par usage.

Parmi les autres propositions du programme électoral, on retrouve la création de polices de quartier que les citoyens vont apprécier et réduire la pression sur l’émission des constats . Ce sont les centres de services de chaque quartier qui auront la responsabilité de gérer cela.

L'ancien directeur général souhaite aussi analyser le budget de la Ville de Gatineau pour établir un programme de réduction des coûts et d’amélioration des processus de travail .

Ce dernier espère ainsi trouver des solutions à l’augmentation de taxes sans diminuer la qualité des services de base comme la voirie, la sécurité publique et le respect de l’environnement .

Quelques mesures sont également proposées pour l’environnement et l’urbanisme, dont la création de comités à cet effet.