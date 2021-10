Vaccination en santé : le ministre Dubé suggère la suspension du permis d’exercer

Questionné une fois de plus sur la conséquence de la pénurie de personnel qu’entraînera, à partir du 15 octobre, la suspension sans solde des employés de la santé qui ne seront pas adéquatement vaccinés, le ministre Dubé a réitéré qu’il ne changerait pas d’idée sur cette directive.

Les gens qui pensaient qu’ils pouvaient aller pratiquer ailleurs vont peut-être avoir des surprises dans les prochains jours , a-t-il insisté.

On a encore des éclosions dans les CHDLD, les RPA. On a toujours des gens aux soins intensifs. On ne peut pas changer d’idée. La vaccination est la solution.

Une citation de :Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé