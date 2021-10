Huit nouveaux cas de COVID-19 et un décès à Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador rapporte aussi un onzième décès lié à la COVID-19 et compte huit nouveaux cas.

La femme décédée avait 70 ans ou plus et la santé publique demande de respecter la vie privée de la famille tout en offrant ses condoléances à celle-ci. La femme habitait dans le secteur du centre.

C’est d’ailleurs dans ce secteur que se trouvent cinq des huit nouveaux cas. Deux font l’objet d’une enquête dans ce secteur qui compte trois éclosions sur lesquels se penchent la santé publique, plus précisément celle de la Baie Verte qui 90 cas, l’éclosion de Twillingate/New World Island qui en compte 66 et celle de Bishop’s Falls/Botwood qui compte 56 cas. Le secteur du centre compte 87 des 112 cas actifs de Terre-Neuve-et-Labrador.

Pour ce qui est des autres nouveaux cas, deux se trouvent dans le secteur de l’est et un dans celui de l’ouest. La province compte 14 hospitalisations liées à la COVID-19 et six personnes sont aux soins intensifs.

Forte demande pour le passeport vaccinal

La forte demande pour le passeport vaccinal à Terre-Neuve-et-Labrador a forcé la province à arrêter le système vendredi après-midi pour y apporter des améliorations. À 9 h vendredi matin, on avait émis près de 40 000 codes QRQuick Response , soit environ 600 par minute. L’application NLVaxPass a été la plus téléchargée par les résidents vendredi matin.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement provincial rappelle que le passeport vaccinal ne sera pas obligatoire avant le 22 octobre et qu’il n’est donc pas nécessaire de le télécharger immédiatement. La preuve sera exigée pour entrer dans plusieurs commerces non essentiels.