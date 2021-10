Personnel non vacciné : inquiétudes sur le maintien des services de soins

Le maire de Sainte-des-Monts, Simon Deschênes, et le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau s'interrogent sur les conséquences qu'aura, en région et dans les petits hôpitaux, la suspension des travailleurs de la santé non vaccinés.

Pour Simon Deschênes, le temps n'est plus à convaincre les employés de se faire vacciner ou de débattre de la pertinence du vaccin. Ce qui m’inquiète, c’est le plan de contingence du ministère après le 15 octobre , souligne M. Deschênes.

À Sainte-Anne-des-Monts, le maire se dit particulièrement préoccupé par le maintien des services de laboratoire où une partie de l’équipe ne serait pas vaccinée. Vous comprendrez qu’une salle d’urgence doit travailler de concert avec le laboratoire , illustre Simon Deschênes.

Le maire explique que ce sont des membres du personnel de santé qui l’ont alerté sur la situation. Depuis, il se dit en lien constant avec le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de la Gaspésie.

En attente d'une réponse du ministère

D’après le maire, l’équipe médicale du Centre hospitalier de Sainte-Anne-des-Monts a discuté de divers scénarios à la direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie pour éviter une rupture de services à l’urgence. À ma connaissance, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’a pas reçu de réponse du ministère de la Santé.

Simon Deschênes souhaite que le ministre de la Santé Christian Dubé accorde une attention particulière à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, lundi, lors de son point de presse sur le sujet. On souhaite une annonce concluante et réjouissante pour lundi, mais on a peur de n’avoir pas gain de cause ou d’être encore dans une zone nébuleuse.

Une panoplie d'organisations touchées

L’inquiétude du maire de Sainte-Anne-des-Monts rejoint les préoccupations du porte-parole en matière de santé du Parti québécois et député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

Le député rappelle que 15 000 travailleurs de la santé ne sont toujours pas vaccinés. On sait qu’il manque déjà 4000 infirmières et que le réseau ne tient qu’à un fil. Ce qui nous inquiète, c’est les bris des services qu’on observe un peu partout en Gaspésie, en Abitibi, sur la Côte-Nord en Outaouais.

Le député demande au ministre d’être plus transparent sur la réorganisation des services qui va découler de ce manque de personnel. On attend toujours le plan de contingence.

Joël Arseneau estime que le manque de personnel pourrait entraîner des fermetures des services d’urgence la nuit, des ruptures de services en obstétrique.

Il pourrait y avoir, ajoute-t-il, des CLSCCentre local de services communautaires qui diminuent leurs heures d’ouverture ainsi que des problèmes de fonctionnement dans les laboratoires et dans les départements d’imagerie numérique. Et c’est sans compter les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , les résidences pour personnes âgées. On parle dans certains endroits de 20 % du personnel qui pourrait être mis en congé sans solde , observe M. Arseneau.

Le député craint que certains CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux en profitent pour diminuer définitivement certains services dans de petits hôpitaux régionaux. Je pense à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts en particulier. L’information que nous avons ne nous rassure pas.

Les services de la DPJDirection de la protection de la jeunesse , le maintien à domicile, les Ressources intermédiaires seront tous touchés par la directive du ministère.

Vers où on s’en va? Le gouvernement maintient le cap, mais est-ce qu’on s’en va droit vers un mur? C’est ce qu’on croit. Une citation de :Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Joël Arseneau déplore que le ministère travaille surtout avec les 17 CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , sans consulter les organisations syndicales et le personnel qui travaille directement sur le terrain.

Dans les petites équipes de soins, en région, les solutions temporaires pour pallier le manque de personnel risquent de surcharger le personnel restant, fait valoir le député.

Silence de la part des CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux

Selon les plus récentes données, à une semaine de l'échéance du 15 octobre fixée par Québec, 260 employés au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie et 280 du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent n’étaient toujours pas adéquatement vaccinés.

Appelé à commenter, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a indiqué qu’il ferait le point sur la situation en cours de semaine prochaine. Pour l'instant, on continue de travailler en collaboration avec le personnel et le MSSS pour offrir les meilleurs services possibles à l'ensemble des Gaspésiens , a répondu par courriel, le porte-parole Lou Landry.

Du côté du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent qui est responsable des services de laboratoires de la Gaspésie, le porte-parole, Gilles Turmel, souligne qu’il serait encore très hasardeux de déterminer quels services seront touchés par un éventuel manque de personnel. Nous sommes en train de compléter des plans de contingence pour faire face à de possibles bris de services , a t-il précisé par courriel.