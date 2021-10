Il est peu probable que l’Alberta évite une autre saison de la grippe selon un expert

Bien que l'Alberta n'a eu aucun cas de grippe confirmé en laboratoire l'an dernier, il est peu probable qu'elle évite la saison de la grippe à nouveau cette année selon Craig Jenne, professeur au sein du département de microbiologie, d'immunologie et de maladies infectieuses à l'Université de Calgary.

Selon lui, la saison a été évitée l’année dernière en raison des mesures sanitaires très étendues telles que l’interdiction de voyager, le port du masque obligatoire presque partout et la limitation des activités intérieures.

Avec l’assouplissement de nombreuses mesures ainsi que la reprise des voyages, Craig Jenne ne croit pas que l’Alberta connaîtra la même situation deux années de suite.

Au cours de la saison 2018-2019, le ministère albertain de la Santé avait recensé 1976 hospitalisations, 228 admissions aux soins intensifs et 52 décès chez des personnes atteintes de la grippe.

Capacité limitée aux soins intensifs

Services de santé Alberta a annoncé jeudi que les unités de soins intensifs sont occupées à 83 % de leur capacité et que sans les places supplémentaires ce pourcentage serait de 179 %.

Craig Jenne rappelle qu’avec les pressions exercées sur le système de santé par les patients atteints de la COVID-19, il y a très peu de place pour d’autres cas qui pourraient être évités. Il implore la population de prendre soin de sa santé et de protéger ainsi le système de soins de santé.

Le vaccin contre la grippe devrait être disponible pour tous les Albertains âgés de plus de six mois à partir du 18 octobre.

Bratik Bhadra, pharmacien à la pharmacie Madigan, dans le nord-est de Calgary, s'attend à voir davantage de personnes se faire vacciner cette année.

En se basant sur l'enthousiasme pour le vaccin contre la COVID-19, il estime que les gens désireront plus de protection contre toutes les maladies en général. Selon lui, plus de gens sont impatients de sortir, de passer du temps en famille et de voir un retour à la normale .

Bratik Bhadra note aussi que la pandémie a montré à quelle vitesse un virus peut devenir incontrôlable, ce qui, selon lui, pourrait motiver un plus grand nombre de personnes à se faire vacciner contre la grippe.