Fermeture et entraves tout le week-end dans le tunnel La Fontaine

Le long week-end de l’Action de grâce s’annonce difficile sur les voies rapides de Montréal et de la Rive-Sud, où l’axe du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera à éviter autant vers le nord que le sud, tout comme les échangeurs Anjou et Saint-Pierre et l’autoroute Bonaventure, en raison de travaux routiers.