Salomé Leclerc présente son 4e album, coréalisé avec Louis-Jean Cormier

Les 12 nouvelles chansons proposées par la chanteuse originaire de Saint-Françoise-de-Lotbinière sont nées durant la pandémie, qui lui aura au moins permis de travailler sans pression et avec le luxe du temps.

La création de l’album a été marquée par des changements sur les plans personnel et professionnel pour la chanteuse, qui a appris à composer avec l’inconnu pendant cette période.

Dans la découverte et l’acceptation de choses nouvelles, il y a toujours des deuils à faire. Il y a plein de choses qu’on laisse derrière soi , a-t-elle expliqué à Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin. Après coup, c’est pour le mieux, mais il reste que, sur le coup, c’est un moment de vertige.

Un album qui coule de source

Contrairement à son album précédent, Milles ouvrages mon cœur a été créé sans douleur, comme si tout coulait de source. Les doutes, qui habituellement tiraillent et questionnent plus tôt dans le processus, ne semblaient pas vouloir se manifester , explique la chanteuse dans un communiqué.

À un certain moment, Salomé Leclerc a tout de même eu envie de faire appel à une paire d’oreilles extérieure. Elle est donc allée cogner à la porte du studio de Louis-Jean Cormier, d’abord pour avoir son avis sur ses maquettes. Mais rapidement, il s’est impliqué à titre de coréalisateur de l’album, découpant et collant les morceaux avec la chanteuse pour en faire un tout cohérent.

Pour ce qui est des paroles, l’album touche à des thématiques universelles mises en avant par la pandémie : le rapport à l’autre, le côté social, la distance, les relations, la vie amoureuse, le deuil aussi, comme la chanteuse l'a résumé à Eugénie Lépine-Blondeau.

À l’écoute, les 12 nouveaux titres sont remplis de douceur, mais aussi de mélancolie et de tristesse. Les mélodies contemplatives et les arrangements minimalistes semblent imprégnés des lieux où l’album a été conçu : les effluves d’un ancien appartement, l’intimité d’un local de travail, le calme du Studio Dandurand et la prestance de l’église de la Visitation, où cordes et cuivres ont été enregistrés , peut-on lire dans le communiqué.

Salomé Leclerc sera en concert dans plusieurs villes du Québec d’ici le mois de mai, notamment à Ottawa le 24 novembre et à Montréal le 17 mars 2022.