La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, admet que la rue Sainte-Catherine Est n'est plus la même depuis que l'installation artistique 18 nuances de gai a été retirée, à l'automne 2019, et « espère » qu'une nouvelle œuvre fera son apparition dès l'été prochain pour « ramener une identité forte pour le Village ».

La mairesse sortante, qui présentait vendredi matin trois nouvelles mesures pour aider les commerçants de la métropole, souhaiterait notamment [continuer] de soutenir les projets de piétonnisation portés par les SDC [les sociétés de développement commercial, NDLR] à la hauteur de 4 M$ par année, pendant 4 ans .

Or, la rue Sainte-Catherine Est – fermée chaque été depuis 2011 entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau – n'est plus tout à fait ce qu'elle était depuis que l'installation de l'architecte de paysage et designer urbain Claude Cormier a été décrochée pour de bon, il y a deux ans, à la demande de l'artiste.

L'installation artistique « 18 nuances de gai » dans le Village a été retirée à l'automne 2019. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

On s'ennuie des boules , a reconnu Mme Plante, qui est aussi mairesse de l'arrondissement de Ville-Marie. L'œuvre, a-t-elle ajouté, donnait un côté festif , unique et coloré à la rue Sainte-Catherine.

La Ville travaille actuellement avec Village Montréal – la SDC du quartier – afin d'aménager une installation artistique durable qui puisse être viable été comme hiver , ce qui n'était pas le cas des « boules » multicolores de Claude Cormier. Un projet quatre saisons , en quelque sorte.

La pandémie de COVID-19, cela dit, est venue vraiment bousculer les plans , a expliqué Mme Plante. Et puis, vous le savez, dans le Village, on avait des gros enjeux à gérer aussi pendant la COVID , a-t-elle ajouté, faisant référence à la cohabitation avec les itinérants, par exemple.

L'espoir, c'est qu'à l'été prochain, on ait quelque chose d'installé qui ramènerait une identité forte pour le Village. Une citation de :Valérie Plante, cheffe de Projet Montréal

L'œuvre 18 nuances de gai devait initialement être retirée à l'issue de la saison 2018. La Ville avait néanmoins réussi à négocier une année supplémentaire avec son concepteur.

En 2020, des cônes suspendus et des pendentifs rappelant la forme de nuages devaient remplacer la canopée de boules du Village, mais les tests réalisés sur l'installation en question n'ont pas été concluants, ce qui a poussé l'arrondissement à retourner en appel d'offres.

La firme d'architecture ADHOC, qui l'a remporté, continue à ce jour à peaufiner son concept, qui devrait être présenté dans les prochains mois en vue de son installation, l'été prochain.

En attendant, Village Montréal a pris un virage proximité, se rabattant sur de l'animation de rue pour égayer le quartier privé de ses fameuses boules suspendues. Plus de 850 artistes, musiciens et drag queens ont diverti résidents et touristes du jeudi au dimanche entre le 8 juillet et le 5 septembre derniers.

Permettre aux SDC d'acheter des locaux

Outre ces 16 M$ pour poursuivre la piétonnisation estivale des artères commerciales, Projet Montréal s'engage notamment à créer un nouveau fonds public-privé pour permettre aux SDC d'acheter des locaux commerciaux à vendre sur leur territoire.

Le parti souhaite ainsi protéger les commerçants des hausses de loyers démesurées causées par le marché spéculatif.

Le programme, baptisé Accès-Locaux, serait doté au départ d'une enveloppe de 5 M$, mais Projet Montréal aimerait amasser, d’ici la fin du prochain mandat , 100 M$ en capital privé.