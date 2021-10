Le secteur touristique au Lac-Saint-Jean en plein essor

Au cours des deux dernières années, les parcs de la Sépaq au Saguenay-Lac-Saint-Jean ont connu une hausse de l’achalandage allant jusqu'à 50 %.

Pour Sylvie Renaud et Réjean Marcoux, la pandémie a un impact significatif sur leur façon de voyager.

Nos choix de loisirs et de voyages se sont très rapidement déterminés à l’intérieur du Québec et du Canada, assurément. indique Mme Renaud en voyage au Lac-Saint-Jean.

Bien que la pandémie ait accéléré la tendance, le tourisme de plein air avait déjà amorcé son ascension.

Le directeur du parc national de la Pointe-Taillon, François Guillot, est persuadé que ces touristes qui ont découvert des coins de leur propre province vont revenir.

François Guillot, directeur des parcs nationaux de la Pointe-Taillon, des Monts-Valin et du Centre touristique du Lac-Kénogami. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

C’est sûr que quand la pandémie va se terminer, il y en a qui vont retourner ailleurs sur la planète, mais il y en a plusieurs qui nous disent qu’ils vont rester au Québec, parce qu’ils ont découvert des endroits extraordinaires qu’ils pensaient pas qu’on avait , assure-t-il.

Sylvain Alarie travaille en tourisme plein air depuis 40 ans. Directeur de H20 Expédition depuis bientôt 30 ans, sa petite entreprise de rafting a survécu à travers les décennies en se diversifiant dans d'autres activités plein air.

Sylvain Alarie, directeur de H20 Expédition, travaille en tourisme plein air depuis quarante ans. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Avant la pandémie, près de la moitié de ses clients étaient des touristes internationaux.

Heureusement, au cours des deux derniers étés, il a reçu le même nombre de clients qu'à l'habitude, et ce, grâce à l'affluence des touristes québécois.

Selon lui, le plein air pourrait occuper une place plus grande dans l'industrie touristique du Lac-Saint-Jean.

La chef division tourisme de la Corporation d'innovation et développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est, Virginie Brisson est du même avis.

Virginie Brisson, chef division tourisme de la Corporation d'innovation et développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

On remarquait déjà quand même que c'était des activités qui étaient de plus en plus populaires. Et il faut dire que ça fait partie aussi de notre ADN, je dirais, de destination; les rivières, le lac Saint-Jean, la proximité de la forêt, les îles, toutes les infrastructures cyclables aussi. Donc on a développé au fil du temps quand même des infrastructures pour attirer cette clientèle-là.

L'industrie de tourisme en plein air au Lac-Saint-Jean fait tout de même face à d'importants défis. Notamment un manque de relève se dessine pour certaines entreprises dont les propriétaires approchent l'âge de la retraite.

