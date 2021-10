La Californie, premier État américain à interdire le retrait non consenti d’un préservatif

La pratique, appelée stealthing aux États-Unis, expose à des risques d'infections sexuellement transmissibles comme le VIH et de grossesse non désirée. De plus en plus dénoncée, elle reste peu souvent punie par la loi à travers le monde.

Les victimes de "stealthing" pourront poursuivre en justice les auteurs. En adoptant cette loi, nous soulignons l'importance du consentement , a tweeté le bureau du gouverneur de Californie en annonçant la signature de cette loi, adoptée le 7 septembre.

Heureuse que la Californie guide la nation en ce qui concerne le "stealthing". Un État en moins, plus que 49 , a tweeté Cristina Garcia, membre de l'Assemblée de l'État de Californie à l'origine du projet de loi, se réjouissant que cela rende ce procédé non seulement immoral, mais illégal .

Selon la nouvelle loi, une personne commet une agression sexuelle lorsqu'elle provoque un contact entre un organe sexuel, dont un préservatif a été enlevé, et les parties intimes d'une autre personne qui n'a pas verbalement consenti au retrait du préservatif .

Cette problématique, de plus en plus présente dans la culture populaire, a récemment été abordée dans la série à succès I May Destroy You. Le personnage principal, Arabella, a une relation sexuelle avec un homme qui retire son préservatif sans la prévenir.

Cette lutte a commencé avant ma naissance. Cela n'avait que trop tardé, c'est un euphémisme de le dire. Une citation de :Cristina Garcia, membre de l'Assemblée de l'État de Californie

Le stealthing transforme une relation sexuelle consentie en relation non consentie , et est vécu par beaucoup comme une grave violation de la dignité et de l'autonomie , notait Alexandra Brodsky dans un article publié en 2017 dans le Columbia Journal of Gender and Law, qui avait contribué à faire connaître cette pratique aux États-Unis.

Mme Brodsky y soulignait l'existence de forums en ligne proposant des conseils sur la façon de retirer son préservatif sans que son ou sa partenaire s'en rende compte. Certains ont depuis été fermés.