La santé publique veut faire remonter le taux de vaccination contre le VPH

Le VPHvirus du papillome humain est la principale cause du cancer du col de l'utérus, et peut également entraîner d'autres cancers, selon Santé Canada.

Le vaccin contre ce virus est habituellement offert aux élèves de 7e et 8e année à l'école, en même temps que d'autres vaccins de routine, mais ce programme a été mis en veilleuse en raison de la pandémie.

SPSDSanté publique Sudbury et districts n'a administré que 1 237 doses en 2020, contre 3 325 doses en 2019.

Le bureau de santé publique prévoit reprendre son programme de vaccination en milieu scolaire plus tard cet automne, qui visera un groupe d'âge plus large que d'habitude, selon l’infirmière en santé publique Émilie Gatien.

Les adolescents plus âgés et les adultes peuvent également recevoir le vaccin, s'ils n'ont pas encore été immunisés.

Typiquement ce serait les élèves de 7e et de 8e année, mais nous allons certainement prévoir de rattraper les élèves de 9e et de 10e année qui ont manqué leur chance pendant la pandémie.

En 2018, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré un appel à l'action pour éliminer le cancer du col de l'utérus dans le monde entier.

Les vaccins contre le VPH sont offerts dans les écoles de l'Ontario depuis 2007.

S’il est trop tôt pour connaître l'effet de la vaccination sur les taux globaux de cancer du col de l'utérus, la Dre Vivien Brown, présidente de la Semaine de prévention du VPH au Canada et médecin de famille à Toronto, a constaté une excellente réduction des lésions précancéreuses.

Elle croit que la perturbation actuelle des efforts de vaccination pourrait absolument ralentir ces progrès.

Cela fait dérailler les résultats que nous avons obtenus. Et vous savez que le Canada est l'un des rares pays où le vaccin pour les garçons et les filles est offert gratuitement dans chaque province et territoire. Nous devons en profiter

Une citation de :Dre Vivien Brown, présidente de la Semaine de prévention du VPH au Canada