5 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

On dénombre 39 cas actifs de COVID-19 sur le territoire régional, soit un cas de moins que jeudi. La plus grande concentration de personnes infectées est dans le secteur de Jonquière selon des données du CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On compte trois hospitalisations régulières et deux patients sont aux soins intensifs.

À l'échelle provinciale, la santé publique recense 643 nouveaux cas de COVID-19, cinq décès supplémentaires et 5 hospitalisations de plus ces dernières 24 heures.