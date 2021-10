Au tour de l’ERD de promettre un aménagement de l’ancien terrain de la Consol

La cheffe de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) s’engage notamment à construire une rampe pour la mise à l’eau de bateaux, à réserver des places pour les kayakistes et les amateurs de kitesurf.

Le but c’est d’offrir un site de plein air à la population et aux touristes, tout en gardant l’endroit le plus naturel possible, précise Josée Néron dans un communiqué de presse. Le terrain offre une vue imprenable sur le Fjord. À nous d'aménager les équipements adéquats pour faire de cet endroit une destination écotouristique de grande valeur à Saguenay.

La Ville de Saguenay a acquis cet ancien terrain de Produits forestiers Résolu en janvier 2019 pour la somme symbolique de 1 $. Photo : Radio-Canada

L’ERDÉquipe du renouveau démocratique prévoit aménager un espace pour accueillir des événements sportifs de grande envergure. Le site pourrait également être un lieu de stationnement pour les fourgonnettes.

Le concept de Vanlife figure également dans les cartons de l’ERD depuis 2021, il y a un engouement indéniable pour ce type de tourisme , peut-on lire dans le communiqué.

Josée Néron veut valoriser l’aspect historique du lieu.

Autrefois, ce terrain abritait une papetière […] L’ERD estime donc qu’il est essentiel de préserver le caractère historique et entend travailler de concert avec le Musée du Fjord pour développer ce volet.

Un enjeu pour les candidats

Jeudi, le candidat à la mairie, Serge Simard a fait savoir son intention d'effectuer la réfection des berges, de construire une rampe de mise à l'eau, un pavillon et un camping dans ce secteur de La Baie.

La semaine dernière, Dominic Gagnon a également promis de restaurer l’ancien site de la Consol. Ce dernier entendait améliorer le système des eaux usées qui s’y déversent pour rendre le site plus accessible aux plaisanciers.