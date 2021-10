Bond de 12 % des ventes dans les restaurants à Trois-Rivières

On présume que les consommateurs ont préféré les loisirs et les services à l’acquisition de nouveaux biens. À Trois-Rivières, les ventes dans les restaurants se sont accrues de 12 % cet été, de juin à août, par rapport à l’été dernier. Ces données ont été compilées par l’entreprise Moneris, qui fournit des solutions de paiement aux entreprises.

Ce sont les dépanneurs et stations-service qui en ont le plus profité sur le territoire trifluvien. Les ventes enregistrées au cours de la même période ont bondi de 20 %. Selon Moneris, ce serait dû aux escapades estivales que se sont permises les consommateurs cet été.

Allègements des mesures sanitaires en cause

Les consommateurs se remettent à consommer en partie parce qu’ils ont plus d'économies. Il y avait davantage de restrictions sanitaires l’an dernier, ce qui a fait en sorte que les Canadiens ont épargné 10 fois plus qu’ils l’ont fait en 2019. Le professeur en économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Frédéric Laurin explique que cet été, les consommateurs se sont permis des achats qu’ils avaient reportés durant le confinement.

« Ce sont des choses dont on avait besoin pendant la pandémie et maintenant, on a la chance de les acheter : une paire de lunettes, une paire de bottes, etc. Aussi, il y a ce qu’on appelle en anglais le revenge purchases. Ce sont des achats de revanche, c’est-à-dire après le confinement, de se donner le plaisir d’aller au restaurant, d’acheter un vêtement ou d’aller voir un spectacle de musique. Donc, tout ça arrive au même moment, pendant un déconfinement et on a cette explosion-là », indique-t-il.

Selon Frédéric Laurin, les PME auraient intérêt à en profiter pour renflouer les coffres présentement, parce que les dépenses des consommateurs pourraient diminuer au cours des prochains mois, compte-tenu de l’inflation qui est à son plus haut niveau depuis 2003.

Avec les informations de Jacob Côté