La communauté francophone de Saskatoon fait le point sur ses projets en cours

Les données du Comité Vision relatives au projet ont été présentées lors de la séance.

Le Comité Vision est formé majoritairement de bénévoles qui proviennent du milieu éducatif. Il cherche à trouver les meilleurs moyens d'utiliser les futurs locaux afin de mieux répondre aux besoins de la communauté.

La FFSFédération des francophones de Saskatoon est désormais à la quête de points de vue diversifiés d'experts provenant de différents milieux.

Rénovations au Relais

Les rénovations des bureaux sont terminées au Relais francophone de Saskatoon.

En tout, ces travaux ont coûté 200 000$ dollars. La Fondation fransaskoise a offert un financement de 115 000$ et Patrimoine canadien a versé un total de 35 000$. Le reste provient d'une contribution locale.

La FFSFédération des francophones de Saskatoon discute désormais la possibilité d'y installer un resto ou un café pour mieux se servir de la cuisine.

Selon la représentante du comité de gestion du bâtiment, Anne Leis, une personne souhaiterait installer son commerce au Relais, mais le tout est toujours en négociations.

Le président de la FFSFédération des francophones de Saskatoon Bertrand Giroux explique qu'il faut tout d'abord que le Relais investisse pour que la cuisine devienne commerciale, avant d'ajouter que le projet est à l’étape embryonnaire en raison des travaux supplémentaires à réaliser.

On essaie de tout faire ça le plus efficacement possible, conclut-il.

Briser l’isolement

Cette AGAAssemblée générale annuelle a été un moment pour discuter des difficultés des francophones et des francophiles à se rassembler, et des stratégies employées pour améliorer quelque peu la situation.

Bertrand Giroux a félicité le directeur de l’organisme général Arnaud Coullaut pour son ingéniosité et ses idées pour que la communauté se rassemble virtuellement.

Néanmoins, la distance fait frémir certains.

L'ancien directeur général de la FFSFédération des francophones de Saskatoon Éric Lefol a même été jusqu'à dire que la communauté est en grand danger en ce moment . Selon lui, ce qui tient la communauté nouée, ce sont les rencontres de 5 à 7 en personne.

Il nous faut des événements ponctuels, mais aussi réguliers. Une citation de :Éric Lefol, ancien directeur général de la FFS

De son côté, l’ancien président de l’Assemblée communautaire fransaskoise Roger Gauthier estime lui aussi que l'isolement va avoir un impact important sur la communauté.

Enfin, la FFSFédération des francophones de Saskatoon a tenté de renouveler son bureau au cours de la rencontre.

Le président Bertand Giroux et la vice-présidente Anne Leis conservent donc tous les deux leur poste, alors que Ramdane Mezidi et Ludovic Piejos sont élus conseillers.

Trois postes sont restés vacants au terme de l’élection, celui de secrétaire ainsi que deux postes de conseillers.

Avec des informations de Grégory Wilson