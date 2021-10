Les touristes ont été plus nombreux dans l’Est-du-Québec cet été

Selon les données du ministère du Tourisme, ce sont les Îles-de-la-Madeleine qui ont connu la plus grande augmentation de fréquentation, avec 56 % de plus par rapport à 2020. Les propriétaires d'hébergement touristique du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord ont également accueilli plus de visiteurs cette année par rapport à la saison précédente.

Hausse d'achalandage des hébergements touristiques en 2021(par rapport à 2020) Gaspésie : 16 %

Manicouagan : 25 %

Duplessis : 28 %

Bas-Saint-Laurent : 30 %

Îles-de-la-Madeleine : 56 %



Source : ministère du Tourisme

Plusieurs touristes ont d'ailleurs profité des mesures incitatives mises en place par le gouvernement, notamment le Passeport-Attraits, qui permettait d’offrir un pourcentage de rabais sur le prix d'entrée d’un adulte dans un attrait touristique.

La Côte-Nord est la deuxième région du Québec où il s’est vendu le plus de ce type de passeport.

Si les hébergements touristiques ont été fort achalandés dans nos régions cet été, le prix moyen pour une nuitée y reste plus bas qu'ailleurs au Québec.

Données sur l’achalandage touristique dans les hébergements Données sur l’achalandage touristique dans les hébergements Région Taux d'occupation moyen Prix quotidien moyen Bas-Saint-Laurent 74,1 % 145,20 $ Gaspésie 75,8 % 141,20 $ Îles-de-la-Madeleine 81,4 % 129,30 $ Manicouagan 77,4 % 141,50 $ Duplessis 73,4 % 110,70 $ Moyenne provinciale 57,4 % 149,20 $

