Des citoyens s’informent sur le projet Apuiat

Les promoteurs du projet éolien, soit l’entreprise Boralex et les représentants de la Nation innue, étaient présents pour répondre aux questions des citoyens. Le coût de ce parc éolien de 200 mégawatts est estimé à 600 millions de dollars.

Certains citoyens ont questionné les responsables du dossier sur l’impact environnemental potentiel de la construction d’une cinquantaine d’éoliennes comme prévu dans le projet.

Le futur parc éolien Apuiat Photo : Gracieuseté : site Internet d'Apuiat

L’étude d’impact réalisée par le promoteur suggère des conséquences limitées sur l’environnement, selon le président de la société en commandite Apuiat, Marc Genest. Il a confiance que le projet pourra aller de l’avant tel que présenté.

On est là pour informer la population. Et j’invite les citoyens à poser des questions dans le futur. On a un site Internet, on a des numéros de téléphone.

Une autre séance d’information organisée par le BAPE aura lieu en ligne le 13 octobre sur le site web et la page Facebook du BAPE.

Tous les citoyens qui le désirent ont jusqu'au 29 octobre pour demander la tenue d’un examen public plus approfondi du projet.

Avec les informations de Félix Lebel