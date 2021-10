Entraves à venir à la sortie du pont Pierre-Laporte, sur la Rive-Nord

Le ministère des Transports (MTQ) informe les usagers du réseau routier que des travaux de réfection sur l’autoroute Henri-IV (A-73), entre le pont Pierre-Laporte et le chemin Saint-Louis, risquent d’entraîner des ralentissements et de la congestion dans le secteur au cours des prochains jours, particulièrement aux heures de pointe.

À compter de 20 h, dimanche, et jusqu’au lundi 18 octobre à 5 h, la bretelle de sortie menant au boulevard Champlain (route 136), en direction nord, sera fermée à la circulation. Les automobilistes devront effectuer un détour en empruntant le chemin Saint-Louis.

De plus, à partir du 12 octobre à 5 h, soit au retour du congé de l’Action de grâce, et jusqu’à la fin des travaux, une voie sur trois sera fermée entre le pont Pierre-Laporte et le chemin Saint-Louis, et ce, dans les deux directions.

La limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de travaux.

Dalles en béton

Ces entraves visent à permettre au MTQministère des Transports du Québec de procéder à la pose de dalles préfabriquées en béton, une opération destinée à prolonger la durée de vie utile de la chaussée.

Le Ministère indique que des fermetures de voies supplémentaires pourraient être mises en place le soir et la nuit afin de réaliser certaines opérations.

Le cas échéant, les informations sur la nature et le moment des entraves seront communiquées à la population.