Nouveau projet domiciliaire de 32 M$ en vue au Mont Édouard

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, Pierre Lavoie a partagé son désir de créer un milieu de vie le long de la rivière.

Ce qui était important pour moi, c’était de construire de la qualité avec des matériaux durables. On s’est installé sur le bord de la rivière proche de la montagne. On est dans un milieu parfait pour faire des activités sportives en hiver ou en été.

Tout en prônant les saines habitudes de vie, Pierre Lavoie veut que L’Anse-Saint-Jean attire des propriétaires et des locataires sans affecter le paysage.

On garde la nature, on essaie d’éliminer les voitures et de les mettre le plus loin possible. Je vais être l’ange gardien de mon village, je vais tout faire pour préserver l’âme de L’Anse-Saint-Jean , soutient-il.

Selon Pierre Lavoie, le prix des condos pourrait aller jusqu’à 300 000 $ et 500 000 $ pour les villas.

Problématique du traitement des eaux

Le projet immobilier pourra se faire uniquement si les promoteurs implantent un nouveau système de traitement des eaux.

Le traitement des eaux c’est ce qui manque à la montagne, on va le construire et après les constructions pourront partir , a indiqué Pierre Lavoie.

Le groupe de promoteurs espère démarrer le chantier des condos l’an prochain.

Selon une entrevue de Frédéric Tremblay.