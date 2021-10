Ouvert ou fermé à l’Action de grâces au Québec

Les bureaux des gouvernements fédéral, provincial et municipal seront fermés. Passeport Canada, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Bureau accès Montréal, par exemple, ne seront pas accessibles.

Les comptoirs de service et les salles d’audience des cours municipales seront fermés. Seules les comparutions de personnes détenues sont maintenues dans certains établissements.

Les banques seront également fermées lundi.

Pour ce qui est des sites de vaccination contre la COVID-19 et de dépistage de la maladie, les horaires varient en fonction des régions et des établissements, et certains d'entre eux seront fermés.

Des modifications d’horaire des différents services de transport en commun sont à prévoir. Les installations culturelles et sportives, comme les piscines intérieures et les bibliothèques, ont un horaire variable d'un établissement à l'autre.

Des musées, comme le Musée national des beaux-arts du Québec, à Québec, et différents sites d’Espace pour la vie, à Montréal, seront accessibles. L'horaire des établissements de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) n'est pas affecté par l'Action de grâces.

Les dépanneurs, les pharmacies, les cinémas, les centres commerciaux et les épiceries seront ouverts. Même chose pour les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Dans la métropole, la capitale, et ailleurs, la collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des autres résidus est maintenue. Les écocentres seront ouverts selon leur horaire habituel.