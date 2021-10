Des produits hygiéniques féminins gratuits dans les écoles de l’Ontario

L’Ontario emboîte le pas à trois autres provinces en annonçant la distribution gratuite de six millions de produits menstruels par année dans ses écoles.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a annoncé vendredi que la province s'associe à la chaîne de pharmacies Shoppers Drug Mart, qui fournira gratuitement ces produits pour les trois prochaines années.

Il incombera aux conseils scolaires de la province d'en assurer la distribution dans les toilettes des écoles, mais Shoppers Drug Mart mettra à leur disposition des appareils de distribution pour ces produits. Selon le ministre Lecce, des serviettes hygiéniques seront offertes, mais le gouvernement compte étendre le programme éventuellement pour inclure des tampons et autres produits.

Le ministre Lecce n'a d'ailleurs pas été en mesure de garantir que toutes les écoles recevraient des produits et précisé que ce serait principalement des écoles secondaires. Nous allons évaluer les taux d'utilisation et ajuster notre stratégie en conséquence , a dit le ministre.

Une enquête menée par Plan International Canada a montré que 63 % des femmes et des jeunes filles ont régulièrement ou occasionnellement manqué une activité en raison de leurs règles et de leur crainte de ne pas avoir accès à des produits d’hygiène menstruelle ou à des installations sanitaires appropriées. Une citation de :Ministère de l'Éducation de l'Ontario

La mesure était demandée par le Cabinet jeunesse de la Ville de Toronto, la Commission des droits de la personne de l'Ontario, les quatre grands syndicats d'enseignants ontariens et des groupes étudiants, qui faisaient valoir dans une lettre envoyée au ministre Lecce en mars dernier que les produits d'hygiène féminine sont une nécessité, et non un luxe.

La Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard offrent déjà des produits menstruels gratuitement aux élèves.