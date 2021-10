Maple Leafs : l’engagement de Kurtis Gabriel auprès de la communauté LGBTQ+

Chaque fois qu'il saute sur la patinoire, Kurtis Gabriel soutient et défend ses coéquipiers comme il le peut. La récente acquisition des Maple Leafs de Toronto est même parfois appelée à jeter les gants. Chaque soir de match, il témoigne aussi de son soutien envers la communauté LGBTQ+, mais de façon plus subtile.

Le natif de Newmarket, non loin de Toronto, est le seul joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) à arborer du ruban aux couleurs arc-en-ciel, symbole de la Fierté, sur son bâton. Il en a fait une habitude alors qu'il évoluait au New Jersey en 2019.

Kurtis Gabriel explique qu'il cherchait à l'époque une façon d'aider. Quelques mois plus tôt, une amie lui avait appris qu'elle n'avait pas été soutenue par ses parents après avoir révélé son homosexualité.

C'était étrange pour moi de voir pour la première fois une personne être abandonnée alors qu'elle essayait simplement d'être elle-même , raconte l'athlète de 28 ans.

Sur son bâton de hockey, Kurtis Gabriel arbore fièrement les couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbole de la Fierté. Photo : Radio-Canada

Le 25 février, à l'occasion d'une soirée spéciale visant l'inclusion de la communauté LGBTQ+ dans la LNH, Gabriel a appliqué le fameux ruban sur son bâton pour la période d'échauffement. Et, plutôt que de le retirer avant le match comme le font la plupart des joueurs, il l'a laissé sur le sien.

J'ai marqué un but ce soir-là et ça a explosé. Beaucoup de gens m'ont contacté. Ça a fait beaucoup d'un coup, parce que ça m'a un peu poussé à sauter dans le vide. Depuis ce moment, il y a deux ans, j'ai appris lentement et je me suis fait des amis dans la communauté. Maintenant, je les comprends beaucoup mieux et je fais ce que je peux pour faire résonner leurs voix , explique-t-il.

J'ai compris que les hommes blancs, cisgenres et privilégiés comme moi doivent contribuer à résoudre ce problème [d'inclusion de la communauté LGBTQ+]. Une citation de :Kurtis Gabriel, attaquant des Maple Leafs

Gabriel montre aussi son soutien à la communauté LGBTQ+ sur les réseaux sociaux. Photo : Instagram/Kurtis Gabriel

Kurtis Gabriel dit que sa courbe de progression a été lente et qu'il a commis plusieurs erreurs en cours de route. Mais pour ces raisons, il se considère un meilleur allié pour la communauté.

Je pense que j'ai commis toutes les erreurs qu'un homme dans ma position peut faire en abordant ces questions. Je me suis mis de l'avant en disant ''regardez-moi et regardez ce que je fais''. Là, je comprends que ma plateforme à elle seule suffit. Je n'ai pas à en faire plus. Elle parle d'elle-même , dit-il.

En plus du ruban qu'on retrouve toujours sur son bâton, l'Ontarien a fait personnaliser sa paire de patins. Sur l'un d'eux, il y a des messages d'appui à la communauté noire dans la lutte contre le racisme. Sur l'autre, on retrouve les couleurs du drapeau de la fierté et l'inscription L'amour, c'est l'amour .

Sur ses réseaux sociaux, Gabriel retransmet aussi beaucoup de conversations qu'il a avec des membres de la communauté LGBTQ+ afin qu'il ne soit pas le seul à apprendre de celles-ci.

Les patins de Kurtis Gabriel ont été personnalisés avec des messages d'appui à la communauté LGBTQ+ et à la lutte contre le racisme. Photo : Radio-Canada

Kurtis Gabriel compte parmi les derniers attaquants au camp d'entraînement des Maple Leafs. Sa place au sein de l'équipe n'est pourtant pas garantie. Il pourrait partager la saison entre l'équipe torontoise et son club-école de la Ligue américaine. Mais, quoi qu'il arrive, il promet de continuer à représenter la communauté LGBTQ+ sur la patinoire comme à l'extérieur.

Des sympathisants bienvenus par la communauté

La Ligue nationale est partenaire du projet You Can Play qui milite pour l'inclusion des athlètes, des entraîneurs et des amateurs de sport issus de la communauté LGBTQ+.

Le vice-président du conseil de You Can Play, David Palumbo, estime que pouvoir compter sur un allié aussi visible et actif que Kurtis signifie beaucoup .

Ceux dans la ligue qui, comme Kurtis, se rapprochent de la discussion sur l'inclusion font une différence pour ceux qui, même s'ils ne sont pas prêts à faire leur sortie du placard, se sentiront soutenus quand ils la feront.

À ce jour, il n'y a aucun joueur ouvertement homosexuel dans la LNHLigue nationale de hockey . La ligue penche toutefois dans la bonne direction, croit-il.

Le Canadien Luke Prokop, espoir des Predators de Nashville, a d'ailleurs révélé son homosexualité plus tôt cette année et il a été bien accueilli.