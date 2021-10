La sentence de Philippe Boucher attendue vendredi, France Bélisle soulagée

L'ex-chroniqueur et organisateur politique Philippe Boucher a plaidé coupable, mercredi, à des accusations de harcèlement criminel envers son ex-conjointe. La Couronne demande six mois de prison et trois ans de probation.

La candidate à la mairie, France Bélisle, a enlevé son chapeau de politicienne pour partager une histoire très personnelle et difficile. Elle a vécu du harcèlement criminel pendant une période de sept ans.

Mercredi, la candidate à la mairie a dû prendre une pause de sa campagne, alors qu’elle a été appelée à témoigner devant le juge. En entrevue à l’émission Sur le vif, elle dit que ce moment a représenté un immense soulagement.

C'est assez rare qu'un juge dise au procureur de la Couronne, qui défend la victime : je pense que la sentence que vous proposez est insuffisante. Ça fait tellement de bien d'entendre ça et de se dire : "Et maudit, c'est pas juste dans ma tête". Une citation de :France Bélisle

Mais c'est au final qu'il y a une reconnaissance par rapport à ce que j'ai subi sur autant d'années , poursuit Mme Bélisle. Parce que la particularité de mon dossier, ce n'est pas juste le harcèlement criminel, c'est un harcèlement sur sept ans.

Malgré les douleurs qu’elle a vécues, France Bélisle parle de la chance qu'elle a eue d'avoir été bien entourée d'amis et de parents et d'avoir accès à un psychologue pour l'aider à traverser cette épreuve.

La responsabilité que je ressens, c'est une responsabilité envers les femmes, d'abord et avant tout. De dire, peu importe l'entourage que vous avez, si vous vous sentez seules, que vous n'avez pas le goût d'en parler ou que vous n'avez pas d'appui, il y a des ressources dans la communauté pour vous aider.

Puis, je vais vous dire quelque chose, même si j'étais bien entourée, je me suis sentie seule très longtemps. Avant que j'ose en parler, de dire que ça n'allait pas bien, ça a pris aussi un certain temps , précise-t-elle. Et je me suis tournée vers des ressources avant de me tourner vers mes amis et ma famille parce que moi-même, j'avais besoin de digérer ça.

La femme qui brigue la mairie de Gatineau assure que cette épreuve, qui l'a marquée pour le reste de sa vie, ne l'a pas définie comme personne et que c'est possible de passer à autre chose.

On est capable de penser à autre chose si on va chercher de l'aide et de l’appui. Je suis contente et je suis fière de l'avoir fait , soutient-elle.

Une fierté pour moi et c’était très important de le dire en cour, c'est qu'il ne m'a pas pris le gène du bonheur. Une citation de :France Bélisle