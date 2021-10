Employés non vaccinés en santé : bris de service à prévoir à la DPJ selon un syndicat

À l'approche du 15 octobre, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS) affirme que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) se dirige vers des bris de service.

Le syndicat demande donc au gouvernement Legault de revoir sa position sur la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé.

L'APTS donne l'exemple de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) à Drummondville. Dans l’équipe des 13-18 ans, cinq employés devront quitter parce qu’ils n’ont pas fourni de preuve vaccinale. De plus, sept personnes sont actuellement en assurance-salaire.

Ce sont donc 12 personnes sur 17 qui ne seront pas en poste pour assurer les services aux usagers.

L'APTS craint que la pression et la surcharge finissent par épuiser les employés qui resteront en poste. L’intervenant peut avoir en moyenne 20 ou 25 dossiers dans une charge de cas. Si on fait des calculs, c’est beaucoup, beaucoup de gens qui vont se retrouver en attente de service. Puis, ce n’est pas tout le monde qui va lever la main si ça ne va pas bien. On est très inquiet de ce que ça peut donner, puis on ne veut pas ravoir une petite fille de Granby. C’est un danger ce qui se passe , explique Manon Hamel, directrice syndicale à l’APTS Mauricie-et-Centre-du-Québec.

Les secteurs qui ne devraient pas subir d'amputation, dont la DPJ, ont déjà été identifiés, mais pour le syndicat, ce n'est pas suffisant. À une semaine de l'entrée en vigueur du décret, ça manque de clarté, selon Véronique Neth, présidente de l’APTS pour la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

« On n’a pas vu le plan. Ça fait plusieurs semaines qu’on pose des questions. On n’a pas vu les chiffres. On en a des très partiels. Déplacer les gens d’une place à l’autre pour venir couvrir les services, oui, ça peut se faire. Cependant, ça a aussi un coût. C’est de l’instabilité pour les usagers qui reçoivent le service et c’est aussi une perte d’expertise », déclare-t-elle.

Le CIUSSS MCQ devrait annoncer les détails de son plan de contingence dans les prochains jours. À la fin du mois de septembre, l'organisation de santé avait indiqué qu'il n'y aurait pas de ruptures de services, mais plutôt une réorganisation et un déplacement de certains services vers d'autres centres de santé.

Avec les informations de Flavie Sauvageau