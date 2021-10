Une banque alimentaire d’Edmonton pour nouveaux arrivants risque de fermer ses portes

Une banque alimentaire d’Edmonton qui aide à fournir de la nourriture à plus de 500 familles de nouveaux arrivants et réfugiés risque de fermer ses portes. L’organisme demande l'aide du public après que son financement a été réduit.

Selon les responsables du programme Grocery Run, le financement reçu de la Fondation communautaire d'Edmonton, de Centraide, de l'organisme de secours alimentaire Second Harvest, du gouvernement fédéral et de particuliers était à court terme et prendra fin en décembre.

Ils étaient axés sur des mesures d’intervention d’urgence plutôt que sur des stratégies à plus long terme , indique Catherine Bangel, responsable des relations publiques pour du programme d'aide alimentaire.

Catherine Bangel explique que beaucoup d’organismes subventionnaires ont des restrictions sur l'utilisation de l'argent qu'ils donnent, ajoutant que Grocery Run n'est pas reconnu comme un organisme à but non lucratif, ce qui engendre un défi supplémentaire.

Demande en hausse

L’organisation affirme que les coupes surviennent au même moment où la demande pour le service augmente en raison à la pandémie et que, sans le programme, de nombreuses familles ne pourront pas nourrir leur famille.

Julia Tran, responsable de Grocery Run, indique qu’ils ont cinq fois plus de familles récipiendaires qu’en mars.

Nous avons commencé avec 100 familles en mars et nous en avons actuellement 550. Une citation de :Julia Tran, responsable du programme d’aide alimentaire du Grocery Run

Selon l'organisation, de nombreuses familles sont en difficulté en raison de pertes d'emploi et de revenu, du manque de logements abordables ou de conditions de travail précaires, et qu'à cela s'ajoutent les restrictions et mesures de santé publique.

Selon Julia Tran, de nombreuses familles dépensent entre 75 % et 100 % de leur revenu total pour le logement, et n'ont que peu ou aucun argent pour la nourriture.

L'organisation souligne que plus de la moitié des 3200 personnes qu'elle aide chaque semaine sont des enfants.

Le programme, qui ne compte qu'un seul employé à temps plein et s'appuie largement sur des bénévoles, a lancé une campagne de financement social qui a depuis généré 30 000 $.