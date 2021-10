Garderies à 10 $ : Blaine Higgs rencontre Justin Trudeau

Il a fait ça avec, je crois, presque tous les autres premiers ministres. Alors, c’est au tour de M. Higgs aujourd’hui, mais le premier ministre va sûrement demander à M. Higgs de signer une entente pour les garderies et l’éducation de la petite enfance , a indiqué M. LeBlanc.

Le Nouveau-Brunswick est la seule province de l’Atlantique qui n'a pas conclu d'entente avec le gouvernement fédéral pour la mise sur pied d'un programme de garderies publiques à 10 $ par jour.

Je trouve ça franchement aberrant que le Nouveau-Brunswick n’a pas signé avec l'Alberta et l’Ontario. Si on a pu conclure une entente avec le premier ministre conservateur de la Saskatchewan, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Manitoba, je trouve ça bizarre que M. Higgs a attendu. Il y a 560 millions de dollars disponibles qui vont immédiatement réduire les coûts de garderies de 50 % l’année prochaine en moyenne pour les familles au Nouveau-Brunswick , a déclaré M. LeBlanc.

Le programme du gouvernement fédéral des garderies à 10 $ pourrait permettre à des parents des provinces de l’Atlantique d’économiser des milliers de dollars par enfant, selon un rapport du Centre canadien de politiques alternatives.

Je suis convaincu que M. Higgs va signer , a conclu le ministre LeBlanc.

Les familles de l’Atlantique paient en ce moment de 8850 $ à 11 450 $ par année pour un enfant en garderie.

Avec les renseignements de l'émission La Matinale d'Ici Acadie