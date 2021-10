Une voiture finit dans le lac Meech, à Chelsea

La police de la MRCMunicipalité régionale de comté -des-Collines indique qu’un appel a été logé au 911 vers 23 h 30 pour une sortie de route près du 841 chemin du lac Meech, à Chelsea.

Sur les lieux, les policiers ont découvert un véhicule dans le lac Meech.

Les deux passagers ont été transportés à l’Hôpital de Hull pour soigner des blessures légères et un état de choc. Photo : S.B.

Les deux passagers, un homme et une femme de Gatineau, ont réussi à s’extirper du véhicule immergé. Les deux souffraient d’hypothermie et ont été transportés à l’Hôpital de Hull pour soigner des blessures légères et un état de choc, indique la police.

Un chevreuil sur la route serait à l’origine de cet accident.