Projet Tewin : le sol argileux ne sera pas un problème, selon un ingénieur

Le nouveau plan directeur, qui sera voté au conseil municipal ce mois-ci, ajoute des centaines d'hectares pour une communauté urbaine dans le sud-est d’Ottawa, où les conditions du sol font l'objet de discussions depuis des décennies.

Les résidents du chemin Piperville ont remis en question le coût et la faisabilité de construire dans ce secteur rural, loin des transports en commun, des infrastructures municipales et sur des sols en argile.

Ces mêmes résidents soutiennent que certains voisins ont payé pour des réparations coûteuses après le mouvement de fondations. Ils disent aussi que les nouvelles résidences doivent être entourées d'un matériau de polystyrène, plutôt que d'un remplissage traditionnel plus lourd.

Les résidents du secteur visé pour le développement du projet Tewin ne croient pas que le sol est approprié pour un projet de cette ampleur. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La Ville d'Ottawa n'a pas étudié les sols de la région de Tewin au cours des huit mois qui ont suivi le vote controversé du conseil municipal, en février.

Mais un ingénieur géotechnicien principal du Groupe Paterson, qui a été embauché par les propriétaires du projet Tewin, le promoteur Taggart et les Algonquins de l'Ontario (AOO), dit qu'il n'est pas trop inquiet .

Nous devons être prudents lorsqu’il s'agit de construction sur des gisements d'argile , a déclaré David Gilbert, directeur de la division géotechnique du groupe Paterson, une entreprise qui a travaillé avec les plus grands développeurs d'Ottawa.

Les concepteurs d'Ottawa sont très conscients des gisements d'argile, et les terrains visés pour le projet Tewin ne me posent aucun problème. Une citation de :David Gilbert, directeur de la division géotechnique, Groupe Paterson

La Ville d'Ottawa a choisi cette zone de 800 hectares pour le projet Tewin, qui se trouve au sud du chemin Leitrim et au nord du chemin Thunder. La Ville dit qu'un peu plus de la moitié de la zone sera développée. Photo : Radio-Canada

Technique déjà utilisée à Ottawa

M. Gilbert a souligné que les quartiers du sud d'Orléans, de Riverside-Sud et de Kanata ont la même argile qui est liée à la mer de Champlain qui couvrait la région d'Ottawa il y a des milliers d'années.

Des tours peuvent être construites si des centaines de tubes en acier sont enfoncés dans le sol jusqu'aux profondeurs rocheuses et remplis de béton. Cette technique est souvent utilisée dans la ville , a déclaré M. Gilbert, citant en exemple les nouveaux bâtiments du projet Petrie's Landing, à Orléans.

Les bâtiments de hauteur moyenne, quant à eux, peuvent être construits sur des fondations de radier où le béton solide s'étend d'un côté du bâtiment à l'autre , a-t-il déclaré.

Jusqu'à présent, le Groupe Paterson n'a pas produit de rapport complet sur le projet Tewin, mais un résumé géotechnique a été remis au promoteur Taggart.

Nos connaissances ne sont pas légères. Nous avons un nombre important de trous de forage ici, c'est donc quelque chose avec lequel nous sommes très confiants , a déclaré M. Gilbert, ajoutant que d'autres études et analyses sont à venir.

Les propriétaires du projet Tewin ont également fourni à CBCCanadian Broadcasting Corporation un rapport préliminaire de quatre pages réalisé pour le promoteur Taggart par Golder Associates Ltd. en novembre 2020. Dans le rapport, la firme a examiné ses propres données provenant d'enquêtes sur la région entre 1973 et 1975, et a décrit comment les bâtiments plus hauts auraient besoin de fondations plus profondes.

Lors de la réunion du conseil du 10 février, les conseillers ont voté contre une décision d'accorder des années au personnel pour étudier la région choisie pour le projet. Le maire Jim Watson a déclaré que retarder l'expansion des limites urbaines serait un manque de leadership et a plutôt souhaité une diligence supplémentaire avant l'approbation du plan officiel.

Cependant, le personnel municipal n'a pas résolu lui-même la question du sol, affirmant qu'il n'y avait pas le temps pour de telles études approfondies.

Ils se sont concentrés sur la cartographie de la zone et ont développé une longue liste d'études futures à faire.

Avec les informations de Kate Porter, CBC