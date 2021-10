Des infirmières sont reclassées, le SCFP parle de « représailles »

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dénonce la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de transférer les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés dans un autre syndicat.

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique dit avoir appris jeudi, par une lettre provenant du Conseil du Trésor, que le gouvernement a ordonné que plus de 1900 infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés soient transférés au Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Cette mesure entre en vigueur le vendredi 8 octobre.

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés faisaient jusque-là partie de la section 1252 du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique qui représente environ 10 000 travailleurs de la santé. Elle est l’une des sections syndicales du secteur public qui ont récemment voté pour un mandat de grève, notamment pour obtenir de meilleurs salaires.

La présidente de la section 1252, Norma Robinson, lance de vives critiques au gouvernement de Blaine Higgs.

C'est la pire forme d’antisyndicalisme qui soit. Higgs agit ainsi parce que plus de 94% des travailleurs de la santé ont voté pour la grève. Ils ont voté pour mettre fin à sa mauvaise gestion de notre système de soins de santé publique et à ses abus envers les travailleurs de première ligne , déclare Norma Robinson, citée dans un communiqué.

Selon Mme Robinson, il s’agit d’une mesure de représailles de la part du gouvernement.

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique souligne qu’il a reçu la lettre du gouvernement moins de cinq heures après qu’il a informé le premier ministre qu’il suspendait sa menace de grève pour 14 jours pour le bien du public en raison de la hausse du nombre de cas de COVID-19 dans la province.

Mme Robison ajoute que le gouvernement refuse depuis trois ans de mettre en œuvre les conclusions d'une analyse des emplois qui aurait entraîné une augmentation salariale significative pour les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés.

Un changement approprié, selon le gouvernement

Le gouvernement explique qu’il a pris la décision à la suite d’un exercice de révision qui a déterminé que le travail des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés (IAA) ne cadre plus assez bien avec cette section du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique .

Il confirme que ces professionnels de la santé sont reclassés avec les infirmières et infirmiers immatriculés dès vendredi, notamment en raison des intérêts communs aux deux groupes.

La révision montre que les fonctions et les responsabilités des IAAinfirmières et infirmiers auxiliaires autorisés ont évolué considérablement avec les années. Plus de 1700 IAA jouent un rôle essentiel dans la prestation des services de santé au Nouveau-Brunswick. Il est important pour nous que leur emploi soit bien classifié , affirme le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves, cité dans un communiqué.

Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves, estime que les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés sont mieux classés avec le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick qu'avec le SCFP (archives). Photo : CBC/Mike Heenan

Le gouvernement ajoute que dans plusieurs autres provinces canadiennes les deux groupes en question font partie du même syndicat.

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick représente les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes. Ces dernières viennent de rejeter une deuxième entente de principe avec le gouvernement. Le syndicat a expliqué que la proposition était insuffisante pour améliorer les conditions de travail ainsi que le recrutement et la rétention en ce domaine.