Suspension de deux joueurs accusés d’agression sexuelle : la LHJMQ s’explique

Rappelons que les deux joueurs, Nicolas Daigle et Massimo Siciliano, sont aussi accusés d’avoir produit une vidéo sans le consentement de la présumée victime. Les gestes reprochés auraient eu lieu dans les heures après la conquête de la Coupe du président par les Tigres en juin dernier. Les deux joueurs avaient été arrêtés quelques jours plus tard avant d’être relâchés.

Gilles Courteau explique que la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec avait de nombreux facteurs à prendre en compte avant de suspendre les joueurs.

L’idée que j’avais de suspendre les joueurs était en place depuis longtemps, mais je voulais m’assurer, avec les éléments qu'on avait, pour lesquels les joueurs étaient accusés, qu’on était en bonne et due forme de procéder de cette façon-là , explique le commissaire.

Il indique que la ligue attendait également que des accusations officielles soient portées contre les joueurs. Lorsque l’enquête a débuté, on a collaboré à l’enquête, les Tigres de Victoriaville ont fait de même, les joueurs concernés ont été appelés à collaborer et l’ont fait. [...] Il fallait connaître la nature des accusations.

Il faut prendre en considération aussi que quand les accusations ont été déposées, il n’y avait pas de matchs des Tigres de Victoriaville. Le prochain match des Tigres est le 8 octobre. À cet effet-là, il n’y avait pas d’urgence pour nous d’agir comme on l’a fait, en prenant le temps de s’assurer que la décision qu’on rendait était bien appuyée et très bien structurée dans les circonstances , ajoute-t-il.

M. Courteau ne souhaite pas se prononcer sur l’avenir des joueurs, dont la suspension doit au moins durer jusqu’à la fin des procédures judiciaires.

On verra ce qui surviendra. Je ne peux pas m’interposer de quelque façon que ce soit dans la procédure judiciaire. Ça va suivre son cours normal, et au moment où la décision sera prise, on verra ce qui pourra arriver.

Selon Gilles Courteau, de robustes politiques sont déjà en vigueur pour encadrer le comportement des joueurs de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Au niveau de nos joueurs, il faut continuer le processus d’éducation avec eux, faire des rappels. D’ailleurs, on a déjà prévu avec tous nos joueurs de la ligue de procéder à trois webinaires durant l’année avec eux pour leur répéter, car on a nos politiques en place depuis plusieurs années , martèle-t-il.

La Ligue junior majeure, c’est une ligue composée de jeunes de 16 à 20 ans. On a près de 400 enfants. Même s’ils deviennent majeurs et adultes à compter de 18 ans, ces joueurs-là sont toujours sous notre responsabilité [...] On doit les encadrer convenablement pour nos trois volets importants : hockey, éducation, et en faire de bons citoyens.

Une citation de :Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec