Moins de 10 infirmières de plus à temps plein en Outaouais, malgré les primes

Un peu plus de 1000 infirmières ont répondu à l’appel du gouvernement du Québec pour venir prêter main forte dans le réseau de la santé, mais le recrutement n’est pas aussi facile dans la région de l’Outaouais.

Malgré l’annonce d’une prime de 15 000 à 18 000 $, seulement sept embauches ont été réalisées par le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Dans la région, six infirmières du secteur public et une retraitée se sont portées volontaires pour venir diminuer la pression sur les équipes en place.

De plus, quatre employés ont accepté un rehaussement de poste à temps plein et 25 candidats intéressés sont aussi en discussion avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. Avec ces sept embauches complétées depuis l'annonce, on est bien loin des 350 que l'on espérait au départ.

Le Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO) remet la faute au ministre de la Santé Christian Dubé, qui tarde à fournir les modalités entourant les primes.

La présidente par intérim, Karine D’Auteuil a indiqué que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais attendait toujours certaines informations importantes pour les contrats d'embauche.

On connaît le montant, mais les conditions, c’est le néant. Une citation de :Karine D'Auteuil, présidente par intérim du SPSO

Comment aller recruter quand on n’a rien à offrir dans le contrat? , a-t-elle demandé, en entrevue. Le recrutement ne peut tout simplement pas aller de l’avant dans ces conditions, selon Mme D’Auteuil.

Elle a aussi mentionné que plusieurs membres du personnel ont affirmé attendre d’obtenir plus d’informations avant de se lancer dans le processus de recrutement.

Des gestes concrets

Mme D'Auteuil a également réitéré l'importance de mettre en place d'autres mesures pour venir en aide au réseau.

Cette dernière a souligné que les primes ne seraient pas suffisantes. Il y a quelques mois, tout le monde était à temps complet obligatoire alors on a une idée que, même si beaucoup de monde rehausse à temps complet, il manque beaucoup [d’employés] , a-t-elle illustré. J’ose espérer que M. Dubé va nous avoir entendus et qu’il va sortir d’autres gestes concrets.

Depuis le début, on le dit, c’est beau l’argent, mais ça ne suffit pas. Une citation de :Karine D'Auteuil, présidente par intérim du SPSO

Ça ne doit pas être un geste unique, il faut qu’il y ait d’autres gestes qui viennent avec, comme la diminution de la surcharge de travail avec les ratios sécuritaires et l’abolition du temps supplémentaire obligatoire , a suggéré la présidente par intérim du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais .

Malgré tout, Mme D'Auteuil se veut optimiste et continue d'attendre de nouvelles annonces en ce sens.

Avec les informations de Laurie Trudel