Otis couronné ours le plus obèse du parc Katmai, en Alaska

Avec 51 230 votes en sa faveur, l’ours grizzly de teinte brun clair surnommé 480 Otis a ravi la couronne à son concurrent le plus féroce, l’ours brun foncé 151 Walker, qui n’a pas démérité avec 44 834 voix.

Pour cette édition, il fallait choisir entre 12 ours grizzly, tous plus dodus les uns que les autres et tous résidents du parc national Katmai, en Alaska.

La compétition, qui est très suivie sur la toile, est un projet co-organisé par le parc et des ONG Organisation non gouvernementale partenaires, La Katmai Conservancy et le site Internet explore.org.

Les admirateurs de la faune sauvage ont soumis leurs votes en ligne, lors de plusieurs rondes de compétition organisées entre du 29 septembre au 5 octobre. Pour les aider dans leur difficile choix, le site mettait à disposition des photos et vidéos des ours se restaurant dans une chute d'eau sur la rivière Brooks. Un endroit riche en saumons.

En juillet dernier, Otis, l'ours grizzly du Parc national et réserve Katmai en Alaska, était loin d'avoir les kilos nécessaires pour un hiver douillet. Photo : Reuters / N.Boak/Explore.org/U.S. National Park Service

Grâce à sa longévité, l’ours Otis est devenu une institution de la Fat Bear Week. Repéré aux chutes pour la première fois en 2001, c’est lui qui a remporté la toute première édition de la compétition en 2014. Il a par la suite été recouronné en 2016 et 2017.

La Katmai Conservancy a également donné son nom à un projet de collecte de fonds. L'année dernière, le fonds Otis a récolté plus de 230 000 $ pour la recherche, l'éducation et les projets de protection pour les ours du parc.

Âgé d’environ 25 ans, Otis ne peut plus rivaliser avec les ours plus jeunes et plus forts pour les meilleurs coins de pêche, selon les responsables du parc. Deux de ses canines sont manquantes, et les autres sont usées.

Mais quand il s'agit de saumon, Otis est étonnamment rusé, relate le site explore.org.

Alors qu'Otis semble parfois faire la sieste ou ne pas faire attention, la plupart du temps, il est concentré sur l'eau, ce qui lui permet d'attraper un nombre relativement élevé de saumons.

Les ours bruns festoyant à la chute Brooks

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le parc Katmai s'étend sur quatre millions d'hectares sur la péninsule de l'Alaska dans le sud-ouest de l'État. Le parc abrite environ 2200 ours bruns qui peuvent atteindre 450 kg ou plus.

Les ours se nourrissent des saumons qui viennent de Bristol Bay, où se déroulent les plus grandes migrations de saumons du monde.

Si la compétition peut prêter à sourire, elle vise avant tout à sensibiliser sur l’hibernation. Les ours ont en effet besoin de s’engraisser, car ils peuvent perdre un tiers de leur poids pendant cette période hivernale, selon les responsables du parc.