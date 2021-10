Unissons Saguenay présente un programme politique axé sur l’environnement

Les propositions de la plateforme sont issues des suggestions énoncées par les citoyens de Saguenay lors de consultations tenues à l'automne 2020. Le parti mise sur l'environnement pour relancer l'économie de la ville et veut même revoir la mission de Promotion Saguenay afin que l'organisme paramunicipal se tourne davantage vers le développement durable et l'économie circulaire.

Si on veut parler de l'économie, il faut absolument qu'on se tourne vers l'avenir et que le mandat de Promotion Saguenay soit clair sur le développement durable, a annoncé le candidat à la mairie d'Unissons Saguenay, Claude Côté. Si on veut faire du développement économique, c'est nécessaire pour nous que ce soit dans une optique de réduction des gaz à effet de serre. Je pense que c'est incontournable avec la crise climatique, avec ce que le GIECGroupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat nous a dit. On a dix ans pour renverser la vapeur. Je pense qu'on a une responsabilité de le faire.

La formation, qui présente huit candidats pour les postes de conseillers, souhaite également taxer les stationnements publics et commerciaux de la ville afin d'inciter les citoyens à se tourner vers le transport actif.

On est la seule ville au Québec de plus de 100 000 habitants qui ne le fait pas. Autant c'est une perspective d'aller chercher des revenus pour la Ville, mais aussi de dire que si on facilite l'usage de la voiture constamment, ça devient difficile de dire par la suite que le transport en commun ne fonctionne pas. Je comprends qu'on aime ça avoir accès à un stationnement gratuit, mais la réalité c'est qu'on est la seule ville qui ne le fait pas , a clamé Claude Côté.

Unissons Saguenay promet aussi d'éliminer le plastique à usage unique, comme les sacs d'épicerie.

En plus de Claude Côté, six autres candidats sont en lice pour la mairie de Saguenay, dont la mairesse sortante, Josée Néron.

D'après une entrevue de Mélanie Patry