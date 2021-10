Service essentiel : des prescriptions pour prendre soin de sa santé culturelle

On sait comment prendre soin de notre santé physique. Il faut s’entraîner et bien s’alimenter. Mais comment on fait pour garder un esprit sain? Moi je pense que c’est à travers la culture , a indiqué Émilie Perreault en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18.

L’animatrice souhaite ainsi que la santé culturelle devienne une source de discussion et de préoccupation aussi importante que la santé physique. Selon elle, l’ouvrage s’inscrit dans la suite logique de son premier ouvrage, Faire œuvre utile, qui présentait des récits de gens dont la vie a été transformée par une œuvre d’art.

Avec ses trucs pratico-pratiques, Service essentiel souhaite aussi examiner comment provoquer et multiplier ces moments de grâce que l’on vit parfois au contact de la culture. L’enquête journalistique menée par Émilie Perreault s’appuie entre autres sur des entrevues avec des scientifiques, des pédagogues et des artistes.

Prioriser la culture dans notre quotidien

L'une des insatisfactions à l'origine du livre est le constat que la culture soit quelque chose qu’on fait bien souvent à la fin de la semaine si on a un peu de temps .

Comme avec l’activité physique, Émilie Perreault considère qu'un des ingrédients-clés de l'activité culturelle une pratique régulière, parfois aidée par une dose de coups de pied dans le derrière.

Des fois, il faut se motiver et faire un effort. Ça ne nous tente pas toujours d’aller au théâtre. On est bien chez nous : il y a Netflix. Pourquoi on sortirait? Mais une fois que tu es rendue dans la salle de spectacle, tu te rends compte à quel point tu as besoin de ça. Une citation de :Émilie Perreault

Pour donner un coup de pouce à la motivation, Émilie Perreault propose des prescriptions culturelles , des pistes d’idées pour prendre soin de notre santé culturelle. La journaliste mentionne ainsi des défis de lecture quotidienne ou des listes d’écoute construites sur mesure pour purger certaines émotions.

L’animatrice a notamment prêché par l’exemple en accouchant en compagnie de la musique d’Alexandra Stréliski. Ça m’a permis de me mettre dans un espace intime dont j’avais besoin. Et ça a même calmé l’anesthésiste, que je sentais stressé, au moment de l’épidurale.

Service essentiel est disponible en librairie et est bonifié d’une série d’entretiens offerts en baladodiffusion.