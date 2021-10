Chasseur disparu en Haute-Mauricie : la SQ suspend ses recherches

La Sûreté du Québec suspend ses recherches en Haute-Mauricie dans le but de retrouver un chasseur de 79 ans qui manque à l’appel depuis le 27 septembre dernier.

C’est à ce moment qu’il a été vu pour la dernière fois par son compagnon de chasse alors que les deux hommes s’étaient rendus dans un secteur isolé près du réservoir Gouin.

Malheureusement, les recherches aériennes et au sol menées notamment par une équipe de sauveteurs, des enquêteurs et un maître-chien, ont été infructueuses. Des hélicoptères de la Sûreté du Québec ont été mis à contribution; ce secteur étant uniquement accessible par la voie des airs , indique le corps policier par voie de communiqué.

Les recherches pourraient reprendre si de nouveaux éléments se présentent ou si d’autres vérifications supplémentaires doivent être effectuées.

Plus tôt cette semaine, un deuxième chasseur avait été porté disparu en Haute-Mauricie, près de Parent. Celui-ci a été retrouvé sain et sauf quelques jours plus tard.