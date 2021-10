Les enfants autistes, victimes collatérales de la suspension des non-vaccinés?

Des parents d’enfants autistes hébergés dans des ressources spécialisées du CIUSSS de la Capitale-Nationale craignent de ne plus avoir accès aux mêmes services après le 15 octobre, date à partir de laquelle les travailleurs du réseau de la santé qui n’ont pas été vaccinés contre la COVID-19 seront suspendus .

À quelques jours de la date butoir fixée par le ministre de la Santé, Christian Dubé, ils affirment n’avoir reçu aucune information concernant les impacts des suspensions à venir.

Faute de mieux, des parents qui veulent savoir à quoi s'en tenir doivent se contenter des témoignages recueillis à gauche et à droite. C’est le cas de Sonia Villeneuve, la mère d’un jeune garçon autiste hébergé à la résidence à assistance continue ( RACrésidence à assistance continue ) Horizon, à Québec.

J'ai entendu dire par des gens qui travaillent là-bas qu’à partir du 15 octobre, on allait perdre quand même une quantité importante d'éducateurs et d'intervenants qui travaillent auprès de nos enfants, des personnes en qui on a confiance , confie-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Sonia Villeneuve a un garçon autiste qui est hébergé dans la résidence à assistance continue Horizon, à Québec. Photo : Radio-Canada

La jeune maman a multiplié les démarches pour tenter, en vain, d’en savoir plus sur ce qu’il adviendra des services offerts à son fils à la mi-octobre.

Manon Paquet est elle aussi mère d’un garçon autiste hébergé à la RACrésidence à assitance continue Horizon. Elle appréhende le départ éventuel d’employés spécialisés qui travaillent quotidiennement auprès de son fils. Les enfants autistes, souligne-t-elle, sont très, très, très fragiles et ont besoin d’être encadrés par des ressources compétentes.

Ce n'est pas n'importe qui qui peut s'en occuper. Ce n’est pas, OK, j’appelle une gardienne puis : "viens t'occuper de mon garçon", ça ne marche pas de même. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre très serré et qu’ils aient confiance aussi en ce monde-là , explique Manon Paquet.

Je suis dans le néant

À l’instar de Sonia Villeneuve, elle dit ne pas avoir été mise au courant des impacts qu’auront les congédiements sur les services offerts à son fils.

Je suis dans le néant puis j'aimerais ça être entendue parce que ça n’a [pas] de bon sens qu'ils congédient le monde à cause qu'ils ne sont pas vaccinés, surtout [des gens qui travaillent auprès] des enfants autistes qui ont besoin [d'eux]. Une citation de :Manon Paquet, mère d’un enfant autiste

Manon Paquet mentionne qu’elle ne peut pas confier son fils à « n’importe qui ». Photo : Radio-Canada

Les organismes qui viennent en aide aux parents d'enfants autistes se demandent comment le réseau de la santé parviendra à assurer la continuité des services auprès d’une clientèle qui requiert autant d’expertise que de stabilité.

Il faudra vraiment voir à ce que les équipes qui vont supporter ces jeunes-là dans tout le processus de changement soient bien outillées et bien formées en trouble du spectre de l'autisme. C'est toute une expertise , insiste la directrice générale d’Autisme Québec, Véronique Tremblay.

Risques de régression

De son côté, la Fédération québécoise de l’autisme craint que le réseau se tourne vers des agences pour remplacer les travailleurs non vaccinés des RACrésidence à assistance continue qui seront suspendus.

Les employés d’agence n’ont clairement pas l’expertise nécessaire pour encadrer des personnes autistes ayant de grands besoins. Donc là, on augmente le risque de déséquilibre. On risque de perdre des acquis et de retourner en arrière , dénonce la directrice générale de la fédération, Lili Plourde.

Lili Plourde affirme que des enfants autistes pourraient voir leur état régresser s’ils ne sont pas confiés à des personnes suffisamment qualifiées. Photo : Radio-Canada

La directrice générale dit avoir été incapable d’obtenir des réponses de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux quant au nombre de travailleurs spécialisés en trouble du spectre de l’autisme qui seront écartés du réseau à la mi-octobre.

Pas de rupture dans les services

La direction du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, qui compte 22 résidences à assistance continue sur son territoire, affirme que les parents des enfants qui y sont hébergés n’ont pas à craindre une rupture de services à partir du 15 octobre.

Les RACrésidence à assistance continue [...] sont des services essentiels 24/7. Dans tout plan de modulation des services, ceux qui sont essentiels sont priorisés afin qu'il n'y ait pas de discontinuité de services et que les ressources soient suffisantes , précise dans un courriel la coordonnatrice des relations médias Mélanie Otis.

En ce qui concerne le cas de la RACrésidence à assistance continue Horizon, elle mentionne que moins de cinq employés n’ont pas été vaccinés et que des mesures sont déjà prévues pour compenser ces absences .

Avec les informations de Guylaine Bussière